15-årige Marie Dietrich fremhæver nye venskaber og fede oplevelser med andre brandkadetkorps som nogle af de bedste ting ved at være brandkadet. Pressefoto.

Drømmer du om at blive brandmand: Nu har du chancen

Beredskabet søger unge brandkadetter, og ansøgningen til Nordsjællands Brandvæsen skal sendes nu, for næste hold starter op til oktober

31. august 2020

Drømmer du om at blive brandmand og redde menneskeliv, når det virkelig brænder? Så har du nu chancen for at blive brandmand. For Nordsjællands Brandvæsen søger unge brandkadetter til næste hold der starter til oktober.

Som brandkadet i Nordsjællands Brandvæsen får du mulighed for at blive en del af det særlige brandmandsfællesskab, og du kommer helt tæt på brandfolkenes arbejde.

Favner bredt Siden 2017 har Nordsjællands Brandvæsen i samarbejde med UngFredensborg og Fredensborg Kommune afviklet brandkadetforløbet, der strækker sig over 14 uger, hvorefter de unge har gennemført grunduddannelsen. Herefter er det muligt for de unge at fortsætte et halvt år mere i praktik i brandkadetkorpset, hvor de finpudser teknikkerne fra brandkadetforløbet og får nye oplevelser og udfordringer fortæller Julie Falholt, der er souschef i UngFredensborg.

"Brandkadetforløbet favner bredt og er i virkeligheden for alle, der gerne vil udfordre sig selv og blive bedre til at komme ud af komfortzonen, har interesse for brandmandsfaget og måske gerne vil opleve at være en del af et særligt fællesskab," siger hun i en pressemeddelelse.

Brandkadetforløbet henvender sig til piger og drenge fra 7. klasse. De unge mødes på Hørsholm Brandstation hver tirsdag fra klokken 18 til 21, og undervisningen veksler mellem teori og praksis, oplyser Kenny Thomsen, der er brandkadetinstruktør hos Nordsjællands Brandvæsen.

FAKTA Det er gratis at deltage i brandkadetforløbet.

For at komme i betragtning til en af de 12 pladser på det kommende hold skal man tilmelde sig på UngFredensborgs hjemmeside.

Herefter får man tilsendt et ansøgningsskema og skal skrive en motiveret ansøgning.

Tirsdag den 29. september afholdes der informationsmøde for kommende kadetter og deres forældre.

Første undervisningsgang for de nye brandkadetter bliver tirsdag den 6. oktober. De unge bliver udfordret "De unge kan glæde sig til at lære en helt masse om brand og redning. De kommer igennem en lang række brandmandsdiscipliner som for eksempel førstehjælp, røgdykning og slangeudlægning. De bliver udfordret og får rykket grænser, og det giver dem så mange succesoplevelser undervejs," siger han.

17-årige Andreas Holst-Hansen er en af de unge, der har gennemført brandkadetforløbet hos Nordsjællands Brandvæsen og nu er blevet en del af brandkadetkorpset. Han har oplevet at kunne bruge de færdigheder, brandkadetterne lærer i undervisningen, til at redde liv i den virkelige verden.

"Under et forsøg i en kemitime gik der ild i min kemilærer. Mine klassekammerater gik alle sammen i panik, men jeg vidste præcis, hvad jeg skulle gøre, og jeg fik hurtigt slukket ilden. Det er jeg ret stolt over," siger han.

Vildt fed oplevelse Også 15-årige Marie Dietrich fremhæver nye venskaber og fede oplevelser med andre brandkadetkorps som nogle af de bedste ting ved at være brandkadet.

"Jeg var blandt andet med på brandkadetternes sommertræf i Karup sidste år og mødte en masse brandkadetter fra andre dele af landet, som jeg stadig har kontakt med. Det var en vildt fed oplevelse," siger hun.

Og netop det sociale aspekt er en meget vigtig del af brandkadetforløbet, understreger Julie Falholt.

"De unge lærer at samarbejde og at indgå i et fællesskab på en god og konstruktiv måde, hvor alle har noget at bidrage med. Det sociale aspekt har altid været en af brandkadetforløbets helt store styrker, og det er bestemt ikke blevet mindre relevant at sætte fokus på de unges sociale liv her i coronatiden," siger hun.

