Dommer afviser at fængsle seks i sag om Rungsted-drab

Et opgør ved på Rungsted Strandvej sidste forår kostede en 20-årig mand livet, mens fire andre blev såret

Ugebladet Hørsholm - 21. april 2020 kl. 17:09

En dommer i Helsingør afviser tirsdag, at der er grundlag for at varetægtsfængsle seks unge, som netop er blevet tiltalt i en sag om drab og drabsforsøg ved Rungsted Havn i april sidste år. De seks har været på fri fod i lang tid under efterforskningen. Mandag blev de imidlertid anholdt. Kort efter blev de præsenteret for et anklageskrift. Men i et grundlovsforhør har byretsdommeren i Helsingør altså ikke set grund til at følge kravet fra specialanklager Margit Wegge om varetægtsfængsling. Oplysningen om løsladelsen af de seks kommer fra to af forsvarerne i sagen, advokat Peter Trudsø og advokat Berit Ernst. "Det er et besynderligt og usædvanligt forløb," siger Peter Trudsø.

Afgørelse kæret Retten finder, at mistanken mod de seks er begrundet, oplyser han. Men der er ikke risiko for, at de på fri fod kan påvirke opklaringen af sagen. Og mistanken er heller ikke særligt bestyrket, og dermed kan folks retsfølelse ikke bruges som grund til varetægtsfængsling. "Vi er godt tilfredse med kendelsen," siger advokat Berit Ernst. Anklageren har kæret afgørelsen til Østre Landsret, oplyser forsvarerne.

To fængslet i et år Politiet formoder, at det var en konflikt mellem to lokale bandegrupperinger fra Nivå og Kokkedal, der 6. april sidste år førte til et drabeligt opgør på en rasteplads på Rungsted Strandvej ud for nummer 271. Der blev både brugt skydevåben, kniv og køretøjer ved sammenstødet, som kostede en 20-årig mand livet. Fire andre blev såret. To mænd har siddet varetægtsfængslet i sagen i cirka et års tid, og tirsdag bad specialanklageren så om, at det samme skulle ske for de seks, der blev anholdt mandag. Politiet har længe haft en teori om, at de seks mænd var involveret i det voldelige opgør. De blev sigtet tidligt i efterforskningen og derefter løsladt.

Sagen for retten til efteråret Forud for tirsdagens grundlovsforhør oplyste specialanklager Margit Wegge i en pressemeddelelse, at anklagemyndigheden har besluttet at rejse tiltale mod samtlige otte. "På baggrund af den efterforskning, der er foretaget i sagen, har politiet nu anholdt de seks mænd, som vi formoder er gerningsmænd i sagen sammen med to andre, som har siddet varetægtsfængslet siden april sidste år," udtalte hun i en pressemeddelelse. Alle otte blev kort efter skyderiet sigtet i sagen, og anklagemyndigheden har nu valgt at rejse tiltale mod dem alle for drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. De fire mænd, der blev såret, men overlevede, blev henholdsvis ramt af skud i benene, stukket med en kniv og påkørt af en eller flere biler. Den 20-årige, der mistede livet, kom fra Nivå og har tidligere været sat i forbindelse med banden Loyal To Familia. Sagen om opgøret vil komme for retten i efteråret.

