Retten i Helsingør idømte 27-årig mand 40 dages betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste for trusler mod bl.a. en mand fra Hørsholm.

Dømt for trusler: Vil du dø langsomt eller hurtigt?

Trusler mod to mænd har udløst betinget fængselsdom til 27-årig mand

Ugebladet Hørsholm - 14. august 2020 kl. 11:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 27-årig mand og far til to børn er ved Retten i Helsingør idømt fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste for trusler mod flere personer.

Ifølge retsbogen er der tale om seks forhold af trusler, og to af forholdene var rettet mod en mand fra Hørsholm.

Den 27-åriges trusler foregik dels via sms, hvor han blandt andet skriver "Vil du dø langsomt eller hurtigt?" og "Du betaler bare 40.000 kr er du med kammerat?!! For ellers kan du vente til jeg finder dig!".

Frifundet Desuden var den 27-årige tiltalt for at have kørt forbi Hørsholmborgerens hjem på Olgasvej og kastet en kanonslag mod hans bopæl 20. februar i år. Et forhold han nægtede og blev frifundet for, da Retten ikke fandt det bevist, at det var ham.

Derimod fremgår det af retsbogen, at han erkendte sms-truslerne, som fandt sted i perioden fra december 2019 til januar 2020.

De fire andre tiltale-forhold er rettet mod en mand i Hornbæk.

Tidligere dømt I dommen ligger en prøvetid på et år, hvor han skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen. Oveni skal han betale sagens omkostninger og erstatning på 4.385 kr til den forurettede fra Hornbæk.

Den 27-årige er tidligere dømt og fik en ligeledes en betinget dom for på 40 dages fængsel i 2013 for overtrædelse af straffelovens §119 (vold mod personer i offentlig tjeneste - red.) og en udeblivelsesdom på 10 dagbøder for at have overtrådt straffelovens §291 (ødelægge, beskadige eller bortskaffe andres ejendele - red.).

