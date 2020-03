Tonny Juul Jensen, adm. direktør hos Norfors, afviser, at man ikke har informeret om lukningen af genbrugspladsen på Vandtårnsvej.

Direktør om affaldslukning: Private får ikke adgang foreløbig

Har du kørt forgæves med affald til genbrugspladsen på Vandtårnsvej, så kan du som privat borgere godt indstille dig på, at du heller kan komme af med affaldet lige foreløbig på grund af coronasituationen.

"Allerede fra første dag skrev vi på hjemmesiden, at der var lukket, og der blev også sat skilt op ved porten. Da vi opdagede, at der var flere, der havde smidt affald, har vi haft en mand ude og samle det op. Derfor supplerede vi søndag informationen ved at sætte skilt op ved indkørslen til Vandtårnsvej," oplyser Tonny Juul Jensen til Ugebladet.