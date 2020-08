Diplomaten fra Rungsted har skrevet sine erindringer

Bogen fortæller også om venskabet med Svend Auken, og om de interne relationer, som opstår mellem embedsmænd og politikere. Læser­en kommer også til at møde en lang række internationale koryfæer som Nancy og Ronald Reagan, Robert Mugabe, Nelson Mandela, George H.W. Bush, George W. Bush, Donald Trump og mange andre. For en stor del af begivenhederne foregår i Washington.

Men faktisk er det i Rungsted, at Ulrik Federspiel har hjemme. Det er her, han bor sammen med sin hustru Birgitte og her han - som det også fremgik af P1-udsendelsen Genstart - spiller tennis og morgenbader, inden han tager på arbejde som rådgiver i virksomheden Haldor Topsøe.

Faderen, Per Federspiel, var engageret i landspolitik og udenrigspolitik som medlem af Folketinget i 25 år og minister efter krigen. Frennehus var derfor rammen for megen social aktivitet med gæster fra hele verden.

Bogen har fået flotte anmeldelser i landets aviser. Blandt andet skriver Politiken, at den er »et interessant og spændende indblik i Ulrik Federspiels håndtering af diplomatiet«. Og Bo Lidegaard skriver i Altinget: "For den, der interesserer sig for dansk udenrigspolitik - og i det hele taget for dansk politik - er Federspiels bog god at have ved hånden."