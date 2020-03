Kun otte af Rungsted Skoles 450 elever mødte i dag op på skolen. Generelt blev de fleste elever hjemme i dag. Foto: Arkivskole

Det var en helt stille morgen: Kun få elever kom i skole i dag

Kun en brøkdel af mere end 2300 kommunale skolelever mødte i dag op til skolegang

Ugebladet Hørsholm - 12. marts 2020 kl. 13:20 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en meget anderledes virkelighed, Hørsholms skoler vågnede op til her til morgen.

"Det var meget underligt. Her var helt stille," beskriver skoleleder på Rungsted Skole, Ulla Wiese Christensen, sin noget specielle morgen på job. Den var, at kun otte ud af skolens 450 elever var mødt. Alle andres forældre holdt deres børn hjemme. "Det er primært små børn og børn, hvis forældre arbejder i sundhedsvæsenet, der er mødt op," fortæller skolelederen.

Selv om en skole uden børn ifølge Ulla Wiese Christenen er noget underligt noget, er hun imponeret og overrasket over det ansvar, forældrene tager og den opbakning, der beskedne fremmøde er udtryk for.

"Det er jo også udtryk for at det dramatiske i situationen er forstået," lyder det fra Ulla Wiese Christensen.

Lilleskolen helt tom På den private Hørsholm Lille Skole var der helt tomt denne torsdag morgen: Ikke én elev mødte op.

"Vi meldte ud i aftes kl. 22 på intra, mail og sms. Vi er lidt stolte over den 100 procents opbakning," siger skolesekretær Gunnel Broström.

Hørsholm Lille Skole har 212 elever og 24 ansatte. Både elever og ansatte er nu sendt hjem og skolen er lukket ned.

Stor lyst til at hjælpe På de tre øvrige skoler var der ligeledes stort frafald af skolebørn dagen efter statsministerens dramatiske pressemøde. På Usserød Skole, hvor der er godt 500 elever og 75 ansatte, mødte 30 børn op, men få timer efter var der 16 tilbage. Og en del udskolingselever kom forbi for at hente opgavesæt, de kan arbejde videre med derhjemme de næste 14 dage. "Jeg var overrasket over den store opbakning og tænker, at det viser en stor lyst til at hjælpe," siger konstitueret skoleleder Vibeke Rølling til Ugebladet.

På den største af de kommunale skoler, Vallerødskolen, var ifølge skoleleder Michael Geilager mellem 25 og 30 børn mødt ind mod normalt ca. 700. Som på de andre skoler skal der oprettes en eller anden form for beredskab til den kommende periode. Det kender skolelederen endnu ikke alle detaljer af.

Fra tue til tue "Vi hopper fra tue til tue lige i øjeblikket," lyder det fra Geilager, der oplyser, at de fleste af skolens 100 ansatte kommer til at arbejde hjemmefra. Hørsholm Kommune samler i dag byens skoleledere for at informere om, hvad der skal ske mens skolerne er lukket de næste to uger.

