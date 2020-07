Foto: Per Christensen

Det kunne corona ikke knække: 136 nye virksomheder i år

Hørsholm Kommune indtager 3. pladsen på listen over kommuner med flest iværksættere

I Hørsholm Kommune så 136 nye virksomheder dagens lys i årets første seks måneder, og det ses som et tegn på, at den danske iværksætterånd ikke har lidt afgørende skade.

FAKTA



Sådan ser det ud i nabokommunerne:

11. Rudersdal, 252 (8,2)

18. Fredensborg, 170 (7,5)

44. Allerød, 93 (6,6)

I hele landet blev der stiftet 23.980 nye virksomheder, som er 6,8 pr. 1000 indbyggere mellem 18 og 64 år.



Det placerer Hørsholm i top tre i landet, når man stiller antallet af nystiftede virksomheder op imod antallet af indbyggere mellem 18 og 64 år.

Det er det, Dinero gør i sin an analyse, og regner sig ad den vej frem til, at der i årets første seks måneder er skabt 10,7 nye virksomheder for hver 1000 indbyggere i kommunen.