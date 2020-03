Anne og Thorkild Gruelund lukkede forleden deres værtshus Hubertus i Hørsholm og er på vej til at sælge deres ejendom i Hovedgaden. Foto: Fred Jacobsen

Det fik Gruelunds for færdselsretten: Penge og p-pladser

Forliget om færdselsretten afslutter parrets lange og til tider bitre strid med kommunen

Ugebladet Hørsholm - 04. marts 2020 kl. 07:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ægtreparret Anne og Thorkild Gruelunds kamp med Hørsholm Kommune om færdselsretten fra Kammerrådensvej ned til det nu lukkede værtshus Hubertus i Hovedgaden er slut.

Sagen har været forligt et stykke tid. Det betyder blandt andet, at den sag, Gruelund-parret vandt i Taksationskommissionen, og som Hørsholm Kommune til stor frustration for Anne og Thorkild Gruelund ankede til Overtaksationskommisionen, er aflyst.

200.000 pr. plads Ugebladet kan her løfte noget af sløret for, hvad Gruelund-ægteparret fik for færdselsretten: To parkeringspladser og penge.

Hvor mange ved kun forligsparterne. Den tavshed ønsker en af dem, Thorkild Gruelund, ikke at bryde.

"Jeg ville gerne have haft en million, men det fik jeg ikke," er det eneste, Gruelund vil fortælle.

Ifølge Ugebladets oplysninger repræsenterer parkeringspladserne en værdi på ca. 200.000 kr. pr. styk.

En celeber sag Forligspapiret blev underskrevet i oktober sidste år med Anne og Thorkild Gruelund som den ene og P/S OAS Hørsholm ved direktør Peter Søgaard og bestyrelsesmedlem Bjarne Adsbøll som den anden part.

Dermed er en celeber sag, der blandt andet fik indflydelse på, at Thorkild Gruelund blev elskluderet af Det Konservative Folkeparti og dermed også den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen, slut.

Thorkild Gruelund er nu løsgænger og arbejder på at stifte et nyt parti til næste kommunalvalg i november 2021.

Thorkild Gruelund Ballade om port Indtil der blev bygget boliger, fitnesscenter og forretningslokaler til Netto klos op ad Gruelund-ægteparrets ejendom i Hovedgaden, havde Gruelunds en tinglyst færdselret fra Kammerrådensvej til deres ejendom, hvor de udover at drive værtshuset Hubertus også handlede med juletræer. Færdselsretten sikrede, at store ølbiler kunne komme frem værtshuset for at aflevere varer.

Balladen opstod, da det viste sig, at lastbilerne ikke kunne benytte vejen til værtshuset på grund af byggeriets port. Den var for lav for ølbilerne.

Gruelunds beskyldte Hørsholm Kommune for at krænke deres tinglyste færdselsret og krævede erstatning.

Vejdirektoratet gav kommunen ret i, at kommunen ikke havde gjort noget forkert, men Taksationskommissionen holdt med Gruelund.

Og mente, at der skulle sørges for at lovliggøre tingene: At porten i vørste fald skulle rives ned.

Bitter strid Uenigheden førte til en bitter strid mellem Hørsholm Kommune og Gruelund-ægteparret.

Den kulminerede med, at formanden for den konservative partiforening i Hørsholm, Tomas Dyrbye, anklagede Thorkild Gruelund for at bruge sin position som fremtrædende kommunalpolitiker for at fremme en privat sag, og han fulgte siden op med at være drivkraften bag Grueunds eksklusion af partiet, som blev eksekveret i april sidste år.

For Anne og Thorkild Gruelund kom forliget på et ret gunstigt tidspunkt: De har nu lukket værtshuset Hubertus og er i færd med at sælge deres ejendom i Hovedgaden - med den tinglyste færdelsret.

