Det er ikke kun størrelsen der gør det - det skal bare bliver federe end det vi har

Udvalgsformand har ingen problemer med, at bebyggelsen på Kokkedal Station reduceres yderligere

Ugebladet Hørsholm - 09. september 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om bebyggelsesprocenten for stationsområdet i Kokkedal er blevet reduceret hen over sommeren, behøver det ikke at slutte her.

"Jeg har ingen problemer med at gøre det mindre, hvis det er det, der skal til. Bare det bliver et federe område end det, vi har i dag," siger Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU).

Udvalget besluttede på sit seneste møde at udsætte udbuddet af stationsområdet. Ikke nødvendigvis med det formål at reducere det samlede byggeri, men fordi der var uklarhed over økonomiske konsekvenser ved at etablere friplejehjem i kommunen.

FAKTA

Stationsområdet udbydes som et samlet areal på 25.600 m² (Øst: 10.000 m², Vest: 15.500 m²) inklusive vejareal

Der må maksimalt bygges 12.400 etage m² på vestområdet og 8.080 etage-m² på østområdet, svarende til en bebyggelsesprocent på 80.

Bebyggelsesplan og arkitektur skal både skabe bedre bymæssige sammenhænge på tværs af de store skalaspring, som findes i området i dag, og i mødet mellem den nye og den eksisterende bebyggelse.

Vision for området

Byområdet skal bidrage til at skabe byliv og bedre bymæssige sammenhænge, herunder attraktive, aktive og trygge byrum

Byområdet skal indeholde et friplejehjem, en dagligvareforretning, et parkeringshus samt attraktive boliger

Byområdet skal skabe bedre forhold for både biler, cykler og gående

Kilde: Sagsfremstilling til MPU 27. august 2020 Kokkedal bliver talt ned Udsættelsen kan dog alligevel betyde, at der kommer færre bygninger på området.

"Der er selvfølgelig ingen, der vil byde på det, hvis vi snakker om et par boliger. Men hvis det er en yderligere reduktion, der skal til, så er det det vi gør," tilføjer udvalgsformanden.

Han er træt af, at mange, der debatterer udviklingen på stationsområdet, taler projektet ned på grund af nogle volumenstudier. Især er han træt af, at der er blevet kaldt et 'Mini Ishøj'.

"Der er ikke noget galt med Ishøj. Der er mange fine steder i Ishøj," mener Jan H. Klit.

Er allerede blevet mindre Efter et møde i MPU i juni er der ifølge direktør for By og Erhverv, Ole Stilling, arbejdet videre med volumenstudierne over området, hvor bebyggelsesprocenten er reduceret fra 110 til 80 procent.

"Derudover er der lagt nogle kvalitetskriterier ind, eksempelvis uddybende krav til tryghed og kvalitet i parkeringshuset, krav til el-ladestandere og affaldssortering i p-huset, krav om indretning af grønne elementer og til flere aktiviteter og byliv på pladser og andre rum mellem bygningerne," oplyser direktøren.

