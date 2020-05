Designgaven lukker: Presset af nethandel

"Det har bare ikke gået for os her i Hørsholm, og det tager vi konsekvensen af nu. Vores butik i Farum fortsætter, og vi oplever stor fremgang i vores webshop," siger Martin Lundhøj til Ugebladet.

I modsætning til 'Designgaven' kører Hørsholm Isenkram ganske godt, og hans vurdering er, at det først og fremmest er internethandlen, der har gjort det vanskeligt at få gang i Designgaven. I hvert fald i Hørsholm.

"Det er jo transparente varer, der er meget nemme at slå op nettet - og vi kan se jo en vild aktivitet på her. Derfor vil det naturligt at satse på webshoppen," oplyser Martin Lundhøj.

Skiftede fra Kop & Kande

Det var ved årsskiftet 2019, at han sluttede samarbejde med Kop & Kande-kæden og skiftede butikkens navn til 'Designgaven'. Årsagen var blandt andet, at de som butik kunne bestemme mere over deres sortiment end som en del af kæden. Det betød, at de udskiftede op mod halvdelen af varerne.