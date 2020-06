Se billedserie 76-årige Margaret Foverskov fra Hørsholm har lige udgivet bogen 'Den grønne kasse'. Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Den grønne kasse: Pludselig voksede Margarets bog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den grønne kasse: Pludselig voksede Margarets bog

"Skriv alle dine historier ned, mor," sagde Margaret Foverskovs søn. Nu har den 76-årige Hørsholmborger udgivet sin første bog

Ugebladet Hørsholm - 27. juni 2020 kl. 07:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

76-årige Margaret Foverskov fra Hørsholm har lige udgivet bogen 'Den grønne kasse'.

Margaret Foverskov og mand har de seneste 18 år boet i Hørsholm, men inden da har hun skiftet adresse i både ud- og indland cirka 30 til 40 gange.

"I det meste af min barn- og ungdom var jeg omgivet af fri natur, frisk luft, fuglekvidder, dyr og ikke mindst fred og ro, og det har altid været mit store ønske, at vende tilbage til den form for liv og det synes jeg, at jeg stor set har fundet på Donsevej i Hørsholm," fortæller Margaret Foverskov.

Igennem årene er hun ofte blevet opfordret til, at skrive en bog, når hun har fortalt om barne- og ungdomsårene, men har normalt afslået det.

"For omkring seks år siden sagde min søn så til mig: "Mor, kunne du ikke godt tage at skrive nogle af alle din historier ned til os - dine børn og børnebørn? Bare på nogle A4 sider, som vi kan kopiere og samle i en mappe, for en dag er du væk, og så vil de glide ind i glemslen og det er synd," fortæller Margaret Foverskov.

De første 21 år Hun sagde ja til det og så kastede hun sig over projektet. Hun besluttede at nøjes med de første 21 år af livet, Hun fandt ud af, at det føltes let at skrive. Hun startede bare, og så gennemlevede hun alle begivenhederne i den rækkefølge de kom i - og skrev dem ned. Hun gik på nettet og undersøgte og hun fik kontakt til personer, der en gang havde været i hendes liv.

"Da jeg var nået vejs ende med min skriblerier, syntes jeg det ville være lidt sjovere at have "værket" i bogform, end bare som en flok A4 sider i et ringbind. Jeg nærmede mig min 70-års fødselsdag, og min søn tilbød mig 'bogudgivelsen' i fødselsdagsgave, hvilket jeg takkede ja til.

Bogen blev trykt i 20 eksemplarer og delt ud til familie og nære venner, og det var så punktum på den historie. Troede jeg. Nogle af de 20 eksemplarer blev lånt ud til folk i flere led og på den måde læst af mennesker, jeg ikke kendte og havnede blandt andet hos en person, der havde gang i Det Grønlandske Selskab. Jeg blev kontaktet for i første omgang at komme og holde et lille foredrag og via det og diverse andre omveje, besluttede Det Grønlandske Selskab, at de gerne ville udgive min bog. Jeg måtte forkorte den en del, da Det Grønlandske Selskab kun udgiver bøger der er interessante set med grønlandske briller på," fortæller Margaret Foverskov.

Ikke selvbiografisk Det er ikke en selvbiografi, hvis du spørger Margaret Foverskov. Det er nærmere en socialrealistisk bog, som fortæller, at man med kærlighed, sammenhold, humor og optimisme kan have et lykkeligt liv trods modgang og fattigdom. Den fortæller om en anderledes familie, i en anden tid i, i egne af det danske rige, som vi ikke så ofte hører om.