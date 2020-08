Se billedserie Rose Marie Tillisch har arrangeret den åbne have med fokus på demensvenlighed.

Demensvenlig dag i Billeshave

Kulturforeningen inviterer til åben have i Rungsted søndag 9. august med stort program

02. august 2020

Kulturforeningen Billeshave holder åben have søndag 9. august på adressen Rungsted Strandvej 47B med temaet 'Syng demens du kan - kultur i et langsomt og venligt tempo'.

Kl. 14-19 ruller programmet med blandt andet visesangerne Pia Raug og Jens Rueskov Nielsen, Humleduetten og opera med Randi Gislason.

Man kan også lave sit eget grafiske tryk med Karina Bjerregaard, lytte til 97-årige Sally Kvetny fortælle anekdoter fra sit liv, komme på erindringsjagt i Christine Tjalves erindringsspor og se 'Prinsessen på Ærten' opført af Ida Tjalve.

Kultur i eget tempo "Kender du nogen, der har brug for at få tanket lidt op i kulturtanken med kvalitet og dejlige oplevelser, så indbyd ham eller hende til en dejlig dag. Og tag børnene med - der er et skønt gyngestativ parat til at tage imod," lyder opfordringen fra formand for Kulturforeningen Billeshave Rose Marie Tillisch i en pressemeddelelse.

Det kan være man er ramt af ensomhed, af Parkinson, MS eller en af de andre former for demens. Og så kan det være godt at få tanket kultur op i sit eget tempo.

I Billeshave kan man i fem timer søndag 9. august få et skud kultur i sit eget tempo. Pressefoto

Mere viden om demens Vil man have mere at vide om demens, og hvad man gør for både pårørende og ramte, så er demenskoordinator Marie-Louise Falsing sammen med geronto-teolog Line Skovgaard Pedersen og præst Lene Skovmark parate til en snak.

Foreningen byder på forfriskninger og siddepladser. Det anbefales at melde sig til på mail rosemarietillich@icloud.com, eller på sms på 4142 3486. Kulturforeningen har udover støtte fra Jaschafonden og den A. P. Møllerske støttefond også fået penge til dagen fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til "kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen".

