De unges nye filmklub er kommet godt fra start

Luften var tyk af premierestemning i Kulturhus Trommen forleden, da Ung i Hørsholms nye filmklub for kommunens elever fra mellemtrin og udskoling skulle se 'Spioner på missioner' og 'Birds of Prey'.

"Det var en virkelig god dag. Jeg tror, at både mellemtrinnet og udskolingen havde det meget sjovt med filmene, vi havde valgt. Da mellemtrinnet kom ud efter filmen, sagde næsten alle elever tak, fordi de havde kunnet se filmen. Det gjorde mig ret glad. Eleverne fra udskolingen sagde ikke så meget, men jeg kunne se på deres ansigter, at de havde haft det sjovt," siger Lau Safin fra 9. klasse på Hørsholm Skole, der har været med til at vælge filmene til filmklubben.

Film igen 5. marts

Ung i Hørsholms Filmklub viser film igen torsdag 5. marts. På plakaten er 'Fremad' for mellemtrinnet klokken 17 og 'The Call of The Wild' for udskolingen klokken 20.