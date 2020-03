Dansk Byggeri: Åbn genbrugspladserne

"Vi kan kun holde gang i hjulene, hvis vi kan komme af med byggeaffaldet. I Folketinget gør politikerne, hvad de kan med hjælpepakker, nu er det kommunernes tur til at hjælpe med at redde arbejdspladser i deres lokalområde. Vi må hjælpe hinanden med at minimere tabene og komme bedst muligt ud på den anden side af denne krise, siger han i en pressemeddelelse.

Det er vigtigt, at kommunerne fortsætter med at holde åbent på genbrugspladserne selvom rådhuset er lukket.

"Vi følger KL's anbefalinger, så dem holder vi fortsat lukket for private, for der vil folk komme for tæt på hinanden, så den holder vi fortsat lukket," siger han og tilføjer:

Hensyn til medarbejderne

"Alle andre kommuner har jo også lukket for private. Min egen holdning er, at vi godt kan åbne genbrugspladserne for private i et begrænset omfang,

men der vil simpelthen komme for mange, og de kommer til at stå for tæt, og det er jo ikke lige det vi har brug for, så det er af hensyn til medarbejderne på genbrugspladserne," siger han og tilføjer:

"Vi vurderer det løbende og følger udviklingen tæt," siger han.