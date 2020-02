Daniel i stor forvandling: Nu tæller vi ned til grand opening

Se billedserie "Vi har renoveret den nye forretning helt fra bunden, og det er med det allernyeste indenfor belysning, luftcirkulation og interiør, siger Anders Gadegaard, grundlægger af Daniel. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Hørsholms eksklusive modebutik Daniel er ved at lægge sidste hånd på en total istandsættelse af ny forretning i den tidligere Nordea-filial i Hovedgaden

15. februar 2020

Nu er det et endegyldigt farvel til Apotektorvet for modebutikken Daniel, der efter 27 år rykker op i helt nyistandsatte og elegant indrettede forretningslokaler i den tidligere Nordea-filial i Hovedgaden.

"Vi er klar til grand opening fredag 28. februar, og jeg glæder mig mig helt vidlt til at vise den nye forretning frem," siger indehaver Anders Gadegaard med stor begejstring, da han viser Ugebladet den nye lokalitiet, hvor flere håndværkere er i fuld sving.

"Det har været en kæmpe proces, siden det tog fart for et par måneder siden, og den nye forretning er renoveret helt fra bunden og indrettet lige som vi vil have den," fortæller Anders Gadegaard, og da han i efteråret annoncerede den forestående flytning var det også med ordene:

"Jeg tør godt påstå, at vi bliver en af Skandinaviens fedeste modebutikker".

Med det allernyeste indenfor belysning, luftcirkulation og topmoderne interiør er det en aldeles ny udgave af Daniel, der åbner. Der indrettes blandt andet et loungeområde, hvor kunderne kan nyde en kop kaffe og få sig et lille glas vin.

Lukker i dag Gennem sine snart 27 år som ejer af Daniel har Anders Gadegaard bygget om syv gange på Apotekertorvet, men det her slår alt.

Flytningen betyder også, at han lukker den nuværende butik i dag lørdag.

"Naturligvis står vi stadig til rådighed med at hjælpe kunderne, men vi holder ikke åbnet med almindelig detailsalg, før vi er rykket over i det nye," oplyser Anders Gadegaard.



Anders Gadegaard, indehaver af modebutikken Daniel i Hørsholm, har lagt et kæmpe arbejde i at skabe en topmoderne og eksklusiv ny forretning, der har 'grand opening' fredag 28. februar. Foto: Morten Timm



Tager mindst 10 år mere I efteråret fortalte Daniel-grundlæggeren også, at han allerede har udset sig nevøen Martin Høier til på sigt at overtage modeforretningen i en form for glidende generationsskifte.

Men det er slet ikke nu, pointerer 59-årige Anders Gadegaard.

"Jeg er klar til at fortsætte de næste 10 år, og jeg synes stadig, at det er fantastisk og en stor glæde at drive en forretning som Daniel efter så mange år," understreger han overfor Ugebladet.

Nevø Martin Høier på 41 år er forlængst blevet et kendt ansigt i forretningen, da han kom til i 1996.

For Apotekertorvet - der med Daniel flytning, Paw Skos lukning og ditto for La Parfumeri - håber Anders Gadegaard, at området kan ændres og der eksempelvis kan åbne caféer og udendørsservering.