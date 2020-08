Se billedserie Lasse Simonsen overtog 1. maj Meny Dalgaard i Kongevejscentret sammen med sin kone, Kristine. Siden 1. juli har de kæmpet for at få stoppet de restriktive parkeringsregler, der giver vrede kunder og dårligt omdømme. Han håber snart på, at der kommer en anden løsning. Foto: Morten Timm

Dalgaard-ejere kæmper hårdt for at stoppe parkeringsbøder

Købmand Lasse Simonsen har betalt i stribevis af p-afgifter for frustrerende kunder. Nu forhandler han med ejerne af Kongevejscentret om en ny løsning

Ugebladet Hørsholm - 20. august 2020

Der skal findes en løsning, og det kan kun gå for langsomt. De nye ejere af Meny Dalgaard - Kristina og Lasse Simonsen - er dybt frustreret over den aktuelle situation i Kongevejscentret, hvor stribevis af kunder får uddelt parkeringsafgifter af selskabet Din Parkering, som siden 1. juli har håndhævet parkeringsreglerne for centrets ejere DEAS.

Flere af de berørte kunder har skrevet vrede indlæg i Ugebladet og truer med at lægge deres indkøb andre steder efter de er blevet mødt med en hvid seddel under vinduesviskeren og et krav om betaling af 800 kroner.

Folk tror, det er os Samtidig tror mange, at det er de nye Dalgaard-ejere, der står bag de restriktive p-regler.

"Det er meget vigtigt for mig at understrege, at det ikke er os, som nye købmænd, der har noget med parkeringsreglerne at gøre. Mange har spurgt os, om vi lige skulle tjene nogle ekstra penge. Det er det IKKE," understreger Lasse Simonsen.

"Tværtimod har vi kæmpet imod fra starten. Vi ønsker allerhelst parkeringsreglerne afskaffet og kontrollen væk. Alternativt vil vi have fjernet kravet om parkeringsskive, hvor det så kun handler om at holde indenfor båsene og ikke på handicap-parkeringen uden lovligt skilt," siger Lasse Simonsen til Ugebladet.

Gennem et stykke tid har han forhandlet intenst med ejerne af Kongevejscentret, DEAS om en sådan løsning.

"Jeg tror, at vi er tæt på en løsning. Min forventning er i hvert fald, at det vil lykkedes at kunne ændre reglerne," oplyser den lokale købmand videre.

Har betalt mange bøder Siden 1. juli, hvor de nye p-regler blev indført og Din Parkering har kontrolleret dagligt, er frustrationer bare vokset for købmandsparret Lasse og Kristine Simonsen. Og det har kostet dem mange penge, fordi de har valgt at betale en række af kundernes bøder.

"Vi forstår godt , at vores kunder er frustrerede over at få en bøde. Derfor har vi valgt at betale bøderne for dem, der er kommet ind og har klaget. Vi skal jo leve af denne butik, og som detailforretning ønsker vi jo ikke, at folk kører andre steder hen på grund af parkeringsforholdene," forklarer Lasse Simonsen.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor mange bøder, han har betalt for kunder, men nøjes med at understrege, at det er rigtig mange, og det har derfor kostet dem et stort beløb.

Aggressiv fremfærd En anden grund til, at parret har følt sig nødsaget til dække kundernes bøder, er Din Parkerings meget krakilske kontrol, hvor de udstikker p-afgift blot tre minutter efter, kunden har forladt køretøjet, eller hvis en af bilens dæk lige snitter de hvide striber - og dermed ikke holder sig indenfor båsen.

"Jeg synes, at de har været urimelige og meget aggressiv i deres fremfærd," fastslår han.

Kongevejscentrets ejere DEAS indførte med meget kort varsel de nye restriktive parkeringsregler 1. juli, selvom centerforeningen med Lisbeth Dalgaard som formand har været imod de rigide regler.

Købmand Lasse Simonsen synes, at de store bannere ved Meny Dalgaard i Kongevejscentret har hjulpet kunderne og supermarkedet til, at der udskrives færre p-afgifter. Foto: Morten Timm

For at undgå pendlere Baggrunden for at indføre de skrappe p-regler var, fordi DEAS vil forhindre, at pendlere og medarbejdere i andre selskaber end dem, der hører til Kongevejscentret, skal optage centrets knap 200 pladser.

Den køber Lasse Simonsen umiddelbart ikke, for han vurdere ikke, at der er noget problem med at få en p-plads. Han har aldrig modtaget klager fra kunder, der ikke har kunne finde en plads - og har heller ikke oplevet det i de 12 år, han selv har været kunde hos Dalgaard, inden de overtog supermarkedet. I hvert fald står parkeringsregler slet ikke mål med de konsekvenser, det har for kunderne.

"Vi har kunnet mærke de på kundestrømningen og de tilkendegivelser, vi har fået," fortæller den nye Dalgaard-købmand.

Når DEAS, som han forventer, vil ændre p-reglerne, er Lasse Simonsen klar til personligt at møde op hver morgen kl. 6 og tage en snak med de pendlere, der benytter centrets pladser til langtidsparkering, og fortælle dem, at de altså er en del af årsagen til, at parkeringsreglerne blev indført.

Ugebladet har været i kontakt med DEAS, som ønskede at få tilsendt spørgsmålene på mail. De er endnu ikke vendt tilbage med svar.

