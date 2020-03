Jægerhuset fejrede sidste sommer 50 års jubilæum - som alle andre institutioner i Hørsholm er daginstitutionen nu lukket de næste to uger. Foto: Morten Timm

Daginstitutioner klar med nødberedskab

Kun få børn kom i dag i børnehave, som lukker, men er åben for børn, der ikke kan passes på anden måde

Ugebladet Hørsholm - 12. marts 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældre med børn i Hørsholms daginstitutioner har været lige så gode til at lytte til statsministerens budskab onsdag aften som skolebørnenes forældre.

For da kommunens ti vuggestuer og børnehaver åbnede morgenen efter Mette Frederiksens alvorsord om at de offentlige Danmark lukker ned, var det med ganske få børn.

Langt de fleste forældre havde fundet på andre måder at få deres poder passet på - til stor glæde for Hanna Bohn Vinkel, der er Hørsholm Kommunes centerchef for dagtilbud og skole.

Meget, meget ansvarlige "Der er bare så stor opbakning fra forældrene. De handler meget, meget ansvarlige," lyder de rosende ord fra centerchefen.

Eksempelvis var der på en af institutionerne med plads til 110 børn kun 15 der mødte op, andre steder 9 ud af 90, 11 ud af 80, 12 af 95, 13 af 75 og så fremdeles.

Som udgangspunkt lukkes institutionerne, men den enkelte institution vil være åben for forældre, der har et akut behov for at få deres børn passen. Det er ifølge Hanna Bohn Vinkel typisk forældre, der har en funtion i sundhedssektoren.

Hver enkelt institution har således sit eget nødberedskab, der jo kan ændre sig fra dag til dag.

Alle er på arbejde "Alle ansatte er på arbejde, bare ikke på institutionen," oplyser centerchefen og forklarer, hvorfor det er den enkelte institution, der holder åbent frem for at samle børnene ét sted.

"Det handler jo om at undgå smitte, og så gør vi det også for trivselens skyld," siger Hanna Bohn Vinkel.

Daginstitutionerne er lige som skolerne lukket fra og med mandag og 14 dage frem.

