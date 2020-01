Dårlig timing: Litterær druktur i alkoholfri måned

Super arrangement

"Jeg må medgive, at timingen ikke er den helt rette," indrømmer Nadja Maria Hageskov (K), formand for Sport-, fritids- og kulturudvalget over for Ugebladet. Hun har dog ikke tænkt sig at gøre et stort nummer ud af det. Hun mener, at arrangementet er en administrativ beslutning, og som hun som udgangspunkt kalder "et super arrangement."

"Idéen er jo god nok. Samtidig er Hvid Januar en national kampagne. Og ja, der er noget med kommunikationen her," lyder det fra Nadja Hageskov.