Se billedserie På fotografiet ses læge Aage Møller, Usserød Sygehus ca. 1915. Han tog initiativet til det omtalte lazaret. Til venstre ses Hans Jørgensen, senere pedel på Hørsholm Skole.

Da den spanske syge ramte Hørsholm: Anden bølge var den værste

Lokalhistorien om verdens hidtil mest dødelige pandemi, da den nåede Hørsholm for 100 år siden

Ugebladet Hørsholm - 23. maj 2020 kl. 10:30 Af Hans Jørgen Winther Jensen, museumsinspektør og arkivleder

Fra 1918 til 1920 hærgede verdenshistoriens mest dødelige pandemi. 50 millioner døde. Den ramte også Danmark, hvor den kostede mellem 15.000 og 18.000 mennesker livet.

Influenzaen blev døbt den spanske syge. På engelsk brugtes udtrykket 'the spanish lady' - den spanske dame.

I det søvnige Hørsholm kunne indbyggerne med gru følge, hvordan sygdommen nærmede sig.

Den spanske dame gik i land I Hørsholm Avis kunne man læse 12. juli 1918, hvordan den spanske dame gik i land i Taarbæk - fire soldater indkvarteret på Taarbæk Hotel måtte indlægges på sygehuset i København. Angrebet af influenzaen.

23. juli stod der i avisen, at der dagen før blev indlagt 100 soldater og, at patienterne vedblev med at komme om aftenen, således at hospitalet på Sølvgades kaserne snart var fyldt.

1. august meddelte stadslægen i København, at der ugen blev konstateret 8.514 nye tilfælde.



Gardehusarer samlet på pladsen foran den store lade i Hørsholm 1918. Under Første Verdenskrig var den såkaldte sikringsstyrke indkaldt, herunder en eskadron gardehusarer i Hørsholm. Epidemiens første bølge ramte de militære forlægninger særlig hårdt.



Tragedie ramte fiskerfamilie 3. august kunne man melde om et lokalt dødsfald. Tragedien havde ramt en fiskerfamilie i Rungsted, hvor datteren var afgået ved døden "af Influenza i Forbindelse med Lungebetændelse".

Skolernes sommerferie blev forlænget, og epidemien klingede af. Den første bølge.

Så kom anden bølge I oktober 2018 startede anden bølgen. Den skulle blive langt værre.

Den varede til april 1919 og ramte 650.000 danskere. 22. oktobers udgave af Hørsholm Avis er uhyggelig læsning her i 2020.

Hvordan datidens Hørsholmborgere har følt, kan vi kun gisne om. "De københavnske Hospitaler kan nu ikke modtage flere Influenzapatienter. Hospitalerne er overfyldte. Hospitalet paa Sundholm er taget i brug, men kan ikke fuldt udnyttes, da man ikke har tilstrækkelig Plejemandskab."

"Da lægerne ikke kan stille noget op, kan plejen lige så godt foregå i hjemmet," som det hedder senere i avisen.

Hjælpelazaret på Stampen I ugen 20.-26. oktober konstateres der i Hørsholm og omegn 125 tilfælde mod 48 ugen i forvejen, så presset på det lokale sygehus - Usserød Sygehus stiger.

Så det må have været en lettelse at læse avisen 12. november 1918. Der var blevet oprettet et hjælpelazaret på 'Stampen'. Foreløbig var der 10 opredte senge; men der var plads til flere. Søstrene Hækkerup stod for plejen.



Stampen. ca. 1915 Stampen husede oprindelig Den militære Klædefabriks valkeri; men blev senere indrettet til forsamlingssal for arbejderne. I dagen anvendes bygningen af Hørsholm Kommune til SFO.



Lazarettet skulle fungere som en afdeling under Usserød Sygehus for mænd, så epidemiafdelingen på selve sygehuset blev aflastet.

Verdenskrig fyldte mere Som nævnt blev 2. bølgen den mest dødelige; men der kom en 3. bølge fra januar til april 1920. Det er imidlertid ikke stedet her at gå i detaljer med forløbet her; men alle er velkomne til at studere Hørsholm Avis på Hørsholm Lokalarkiv, når sundhedskrisen er ovre.

Det er værd at bemærke, at den spanske dames hærgen ikke fyldte så meget i avisen, som man skulle tro med nutidens mediedækning af corona in mente.



Husar på Vejlehus blandt personale, o. 1916.



En væsentlig årsag er, at Første Verdenskrigs slut- og efterspil foregik samtidig.

Lukket arkiv Hørsholm Lokalarkiv er lukket for personlig henvendelse; men en lille del af Hørsholm Lokalarkivs fotos kan ses på arkiv.dk og en række historier om Hørsholm gennem tiderne på Museum Nordsjællands hjemmeside under "Hørsholm Historier".

Desuden kan Hørsholm Lokalarkiv kontaktes på hoarkiv@museumns.dk, hjj@museumns.dk eller tsw@museumns.dk og på telefonnumrene: 61 81 57 99 eller 61 81 57 98.

