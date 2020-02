DF vil indføre 'borgerforslag': Vi ønsker et levende lokaldemokrati

Kort afstand til borgerne

"I Dansk Folkeparti ønsker vi et levende lokaldemokrati, hvor afstanden mellem kommunalbestyrelsen og borgerne er så kort som overhovedet mulig. Og i en tid, hvor langt færre end tidligere er politisk aktive og medlem af et parti, er der i DFs øjne et stigende behov for, at borgere 'udenfor parti' også har en mulighed for at blive hørt, komme til orde og få kommunalbestyrelsens stillingtagen i en given sag," siger Glen Madsen om forslaget i en pressemeddelelse.

"Selvfølgelig skal 'borgerforslag' indføres en skala, der passer til kommunens størrelse, hvor der selvsagt ikke skal 50.000 underskrifter til som i Folketinget, men måske 100 til 200. Og skulle det vise sig, at det ikke bliver brugt som redskab, så er der jo ingen skade sket ved det." lyder det videre fra Glen Madsen.