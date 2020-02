Dansk Folkepartis Glen Madsen eller Venstres Ann Lindhardt mener ikke, at det er i orden, at udgifterne til flytning af rådhuset er steget så meget i forhold til udgangspunktet.

DF og V: Utilfredstillende at flytteudgifter kan skride så meget

Både Dansk Folkeparti og Venstre kritiserer, at Hørsholm Kommunes udgifter til flytning og etablering af midlertidigt rådhus på Slotsmarken er tredoblet

Ugebladet Hørsholm - 07. februar 2020 kl. 15:00 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

RÅDHUS Rådhusflytningen er ikke kun endt med at koste mange penge. Det er også blevet alt alt for mange penge.

Læs også: Rådhusflytning bliver tre gange så dyr som først skønnet

Det mener Dansk Folkepartis Glen Madsen, der i Økonomiudvalget har stemt imod den planlagte flytning til Slotsmarken 13 af den simple grund, at det ikke var de omkostninger, der blev stillet i udsigt i efteråret.

"Jeg er enig i, at medarbejderne ikke skal sidde i skimmelsvamp og hurtigst muligt skal flyttes, men jeg er slet ikke tilfreds med, at det kan skride så meget. I udgifterne til flytning, etablering på Slotsmarken og huslejen for den tre årige periode er vi gået fra 28 millioner til 45 millioner samlet. Det synes jeg ikke er rimeligt, og det er efter min opfattelse at skalte og valte med borgernes penge," siger Glen Madsen til Ugebladet.

Han vedgår, at de fra starten fik oplyst, at der var tale om et skøn, og der løbende ville komme ekstra udgifter.

"Men det er slet ikke blevet meldt ud, at det vil blive så markant dyrere. Og det er stadig blevet alt for dyrt i forhold til, hvad jeg havde opfattelsen af og hvad jeg mener, vi kan forvente," fastslår DF-politikeren.

Kritik af administrationen Han kritiserer derfor administrationen for ikke at komme med mere retvisende oplæg, som politikerne kan forholde sig til.

"Det her er ikke godt nok, og man kan godt føle sig lidt bondefanget, når man i starten har sagt ja på et grundlag, som ender med at blive noget helt andet," påpeger Glen Madsen og fortsætter:

"Jeg havde foretrukket et samlet skøn - også for de udgifter, administrationen ikke kendte til i starten - og jeg vil langt hellere blive positivt overrasket og til sidst præsenteres for noget, der er blevet billigere."

Sammen med andre politikere i kommunalbestyrelsen er der ifølge Glen Madsen fra starten blev hejst et flag om, at det kunne blive for dyrt.

V: Umådeligt trist Hos Venstre finder de det også umådeligt trist, at udgifterne til evakuering af rådhuset bliver næsten tre gange højere end forventet.

"Første skøn vi fik præsenteret i september 2019 var på ca. 4 mio. kr og nu er det netop blevet oplyst, at det kommer til at koste næsten tre gange så meget, nemlig 11,5 mio. kr. Det er meget uheldigt at dette ikke kunne forudses, specielt med den økonomiske situation som Hørsholm Kommune befinder sig i," oplyser Venstres gruppeledelse, Ann Lindhardt og Anne Ehrenreich.

Oveni skal lægges næsten dobbelt så høje driftudgifter (husleje) fremover for det nuværende rådhus, end hvad der blev skønnet og præsenteret for kommunalbestyrelsen i 2019.

"Alt dette vil ske på bekostning af kommunens muligheder for at investere i andre goder til borgerne til bl.a. børn, unge og ældre," udtaler de to Venstre-kvinder, der nu ønsker at få økonomisk klarhed over, hvordan udgifterne har kunne stige så meget.