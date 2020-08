Se billedserie TV2-dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden" viser omsorgssvigt - og selvom det ikke er Glen Madsens opfattelse, at noget lignende har fundet eller finder sted i Hørsholm, vil han gerne have sikkerhed for det hos ældredirektør Jan Dehn. Foto: Fred Jacobsen

DF ønsker redegørelse: Vil bag facaden på Hørsholms plejehjem

Glen Madsen har bedt ældredirektør redegør for situationen på Hørsholms plejehjem. Udvalgsformand hilser initiativ velkommen

Ugebladet Hørsholm - 03. august 2020 kl. 10:40 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kølvandet på TV2-dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden" ønsker Dansk Folkeparti i Hørsholm nu belyst, hvorvidt der har været lignende eksempler på omsorgssvigt af ældre borgere på plejehjemmene i Hørsholm.

Det oplyser partiets kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen.

"Vi har med gru set dokumentaren, der viser, hvordan der i ældreplejen i andre kommuner har været flere eksempler på en helt igennem uværdig behandling af ældre borgere. Den form for omsorgssvigt af ældre mennesker - nogens forældre, bedste- eller oldeforældre - hører ingen steder hjemme, og jeg er både vred og ked af, at det kan finde sted i et land som Danmark," meddeler Glen Madsen i en pressemeddelelse.

Meget høj tilltid Det er ikke hans umiddelbare opfattelse, at noget lignende har fundet eller finder sted i Hørsholm Kommune.

"Det er mig magtpåliggende at gøre klart, at jeg nærer en meget høj tillid til både ledere og personale i ældre- og hjemmeplejen i Hørsholm, men Dansk Folkeparti vil gerne være helt sikre på, at alle beboere på kommunens plejehjem ikke har været udsat for en lignende behandling," tilføjer han.

Derfor har bedt direktøren for ældreområdet Jan Dehn redegøre for følgende spørgsmål:

- Har lignende eller sammenlignelige umenneskelige behandlinger af ældre fundet sted på plejehjem i Hørsholm Kommune?

- Hvordan sikrer vi, at det ikke sker fremover?

- Er Hørsholm Kommune de senere år tilsendt klager fra pårørende til beboere på kommunens plejehjem, hvori de pårørende mener, der har fundet lignende behandling af de ældre sted?

Formand ikke nervøs Thorkild Gruelund (SK), formand for Social- og seniorudvalget, har slet ikke noget problem med, at Glen Madsen vil have set Hørsholms plejehjem efter.

"Jeg er på ingen måde nervøs for, at der skulle være noget. Selvfølgelig kan vi aldrig garantere, at en plejehjemsmedarbejder har haft en dårlig dag og sagt noget forkert. Jeg kan sige, at jeg får så mange positive tilkendegivelser fra pårørende til bebeoere på plejehjem, og jeg glæder mig over, at de er rigtig godt tilfredse," siger Thorkild Gruelund.

Han tilføjer, at der også er nogen, der ikke er helt tilfredse, men her er det ifølge udvalgsformanden vigtigt, at man tager en god snak med dem.

Thorkild Gruelund (SK), formand for Social- og seniorudvalget, får mange positive tilkendegivelse fra pårørende til plejehjemsboboere i Hørsholm. Foto: Morten Timm

"Det er vigtigt at behandle vores borgere på plejehjemmen med værdighed. Det er jo på en eller anden måde afslutningen på deres liv. Men der er det også vigtigt, at de pårørende oplever det," understreger Thorkild Gruelund.

Udvalget på rundtur Social- og seniorudvalget besøger en gang om året alle fire plejehjem, hvor de taler med beboerne, de pårørende og personalet.

"Det er ikke for at kontrollere, men vi kommer for at mærke atmosfæren og omgangstonen," siger social- og seniorudvalgsformanden.

Til de kommende budgetforhandlinger vil han foreslå, at der afsættes 200.000 kroner til netop at have fokus på samtalen, sproget og atmosfæren hos plejepersonalet.

"Ikke fordi det ikke er godt nok, men fordi vi har alle brug for brush-up," slutter han.

I Fredensborg Kommune har man på baggrund af TV2-dokumentaren besluttet at invitere alle plejehjemsbeboere og pårørende til en samtale om deres oplevelse af kommunens plejehjem.

