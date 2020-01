DF-forslag: Fortæl hvor mange penge, vi bruger på konsulenter

Det spørgsmål ønsker Dansk Folkepartis Glen Madsen belyst, og han har derfor benyttet sin initiativret som byrådsmedlem til at stille et politisk forslag om, at Hørsholm Kommune én gang om året offentliggør omkostningerne til konsulenter.

"Jeg er tilhænger af åbenhed og gennemsigtighed, og for os politikere handler det også om at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det kan vi reelt ikke nu," siger Glen Madsen.

I sine to år som folkevalgt har Glen Madsen heller ikke kunnet få svar på spørgsmålet fra administrationen, da det ikke var muligt at trække oplysningerne i kommunens økonomisystem, fordi de var bogført på mange forskellige konti. Øvelsen de imidlertid gjort i Køge Kommune, hvor de indenfor hvert område nu oplyser de årlige konsulentudgifter, der samlet beløber sig til 20 millioner kroner. Den model ønsker DF-politikeren, at Hørsholm Kommune kopierer.

Umuligt at vurdere omfanget

Han er ikke ude med en melding om, at Hørsholm Kommune skal skære ned på al konsulentbistand eller at kommunen i hans øjne bruger for mange penge på konsulenter.

Dog fandt han, at det var lige lovlig mange penge, der blev brugt på advokatbistand for at redde kastajnerne ud af ilden omkring den omstridte hensigtserklæring for Rungsted Kyst Stations-område.

"Men jeg kan jo heller ikke vurdere det, når jeg ikke har nogen baggrundsviden. Så uanset om man har interesse i at forsvare brugen af konsulenter eller ikke, vil det gøre tingene mere gennemsigtige at have overblik over omkostningerne til konsulenter," forklarer Glen Madsen overfor Ugebladet.

Han fortsætter:

"Kommunalbestyrelsens skal kunne vurdere om kommunens udgifter – herunder selvfølgelig også dem til konsulenter - er rimelige eller ej. Og borgerne skal også kunne vurdere, om vi folkevalgte træffer de rigtige beslutninger eller ej. Ellers kan vi ligeså godt nedlægge kommunalbestyrelsen og afskaffe folkestyret."