Politiet har sigtet en 76-årig bilist for at påkøre en cyklist søndag i krydset Rungsted Strandvej og Rungstedvej. Modelfoto

Cyklist kørt ned i højresvingsulykke

Bilist sigtet

Uheldet skete, da en 76-årig kvinde fra Hørsholm i sin bil kom fra nord ad Rungsted Strandvej og skulle dreje til højre ad Rungstedvej.

Her overså hun tilsyneladende den 54-årige cyklist fra Hillerød. Han blev ramt af bilen, men ifølge politiet slap han uden større personskade fra sammenstødet.

En patrulje blev sendt til stedet, og de sigtede den 76-årige kvinde for at have overtrådt færdselsloven.