Cykelparkering, nyt lys og asfalt for lånte penge

Hørsholm Kommune fremrykker anlægsarbejder for foreløbig 42 millioner kroner - og det slutter ikke her

Økonomiudvalget besluttede på sit seneste møde - som bebudet i Ugebladet 15. april - at fremrykke anlægsinvesteringer for sammenlagt 42 millioner kroner. Og der kommer flere penge til, oplyser borgmester Morten Slotved.

Hængsle, master...

De mange ekstra millioner skal pumpes ud i erhvervslivet før tid for at holde gang i beskæftigelsen under krisen, og der skal bruges penge på stort og småt, lige fra reparation og udskiftning af hængsler på tre aluminiumsdøre på Usserød Skole til en udskiftning af vejbelysning til energisparende LED-lys og nedslidte master for over seks millioner kroner.