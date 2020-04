Nordsjællands Politi vil holde ekstra øje med, at der ikke forsamles for mange mennesker på Rungsted Havn af hensyn til coronasmitte.

Coronasmitte: Politiet er klar til at lukke Rungsted Havn

Hold afstand eller vi lukker området. Det er den alvorlige og det meget direkte budskab fra politiet fredag efter det solrige forårsvejr har lokket mange danskere ud, og hvor der flere steder har været forsamlet alt for mange mennesker på for lidt plads.

Landets politikredse har på den baggrund udpeget 40 specifikke områder, hvor de er klar til at lukke for ophold, hvis folk er forsamlet og ikke kan forstå at holde afstand til hinanden og dermed øge risikoen for smittespredning af coronavirus.

Et af de områder er Rungsted Havn, fremgår det af politiets liste, der tæller i alt 23 danske byer.