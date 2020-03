Børn og unge søgte mod skatebanen og fodboldbanerne i det skønne forårsvejr. Det bekymrede en del hørsholmborgere så meget, at de kontaktede både politiet og kommunen. Foto: Fred Jacobsen

Coronakontrol: Så mange ringede til politiet

Bekymrede hørsholmborgere kontakter politiet og fortæller om for store forsamlinger og åbne forretninger

Ugebladet Hørsholm - 25. marts 2020 kl. 05:45 Af Fred Jacobsen

Borgernes opførsel de næste 14 dage er afgørende for, hvor godt vi kommer ud af coronakrisen. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun på mandagens pressemøde forlængede landets nedlukning i yderligere to uger til 13. april.

Børn og unge i søgelyset Forbuddet mod at samles flere end ti personer ad gangen gælder fortsat. En bestemmelse, hørsholmborgerne har haft fokus på siden den blev udstedt 18. marts.

Især børn og unges lyst til at mødes på kommunens skatebane og fodboldbaner bekymrede og forargede en del borgere.

Ikke alle nøjedes med at give udtryk for deres bekymring og forargelse på de sociale medier: De ringede og fortalte politiet om deres iagttagelser.

Nordsjællands Politi oplyser således til Ugebladet, at der i dagene fra forsamlingsforbuddets udstedelse og til mandag har været 11 henvendelser og anmeldelser om forsamlinger på mere end ti personer.

Mest bekymring Ni handlede om forsamlinger på sports- og fritidsfaciliteter. To andre henvendelser handlede om henholdsvis en butik og en restaurant, der ikke var lukket.

"Nogle af henvendelserne og anmeldelserne om forsamlinger på mere end ti personer vedrører alene en bekymring om, at personer står for tæt, og der er ikke oplysninger om, hvor mange personer det drejer sig om," forklarer fungerende sekretariatschef Lisbett Hallengren Kristensen fra Nordsjællands Politi i en mail til Ugebladet om henvendelserne.

Hun oplyser også, at nogle af henvendelserne om butikker og restauranter handlede om forretninger, der ikke er omfattet af kravet om lukning.

Det var blandt andet børn og unge, der kørte på skateboard og løbehjul på skatebanen ved idrætsparken, der tiltrak voksne borgeres opmærksomhed.

Ugebladet mødte nogle af dem på skatebanen ved idrætsparken fredag eftermiddag. Der var en 7-8 af dem.

God plads "Jo, vi står sammen, det tænker vi ikke så meget over. Men vi står jo ikke tæt sammen og kigger i hinandens mobiltelefoner," forsikrede de.

"Nej, vi tæller ikke, hvor mange vi er. Og her er jo god plads," lød det før de igen gik i gang med det, de var sammen om: At udnytte det gode forårsvejr til at køre nogle stunts på den dertil indrettede bane på deres løbehjul.

Lyset blev slukket Kommunen modtog også henvendelser om aktiviteter på skatebanen og på fodboldbaner. Og sagen blev taget op i kommunens kriseberedskab, der taler sammen hver morgen.

Her blev det besluttet at bede politiet om at rundere hyppig, at sende en SSP-medarbejder forbi de unge (Samarbejde mellem skole, socialforvaktning og politi, red.) og at slukke kyset på banerne, så der ingen fristelse var til at tage ud efter mørkets frembrud.

Borgerne er bange Morten Slotved fortæller, at han selv og kommunen i øjeblikket får mange henvendelser fra borgere, der fortæller om at forsamlingsforbuddet overtrædes. Han afviser at kalde det angiveri.

"Jeg tror mere det er angst. Folk er virkelig bange, fordi det her kan gå ud over dem selv," siger Morten Slotved.