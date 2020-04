Se billedserie Snedkermester Ejnar Pedersen, Hørshom, er død, 97 år gammel. Foto: Pia Haabegaard

Coronadødsfald: Kendt snedkermester lavede selv sin kiste

Den kendte møbelarkitekt og snedkermester Ejnar Pedersen fra Hørsholm døde dagen efter 97 års fødselsdag af coronavirus

Ugebladet Hørsholm - 03. april 2020

Da Ugebladet i maj sidste år besøgte snedkermester Ejnar Pedersen på PP Møbler i Allerød, var den dengang 96-årige midt i sit livsværk - 400 ny taffelstole til Dronningen i anledning af hendes 80 års fødselsdag 16. april.

Store planer "Han har allerede store planer for sin 100 års fødselsdag, og så har han da også lige fået snedkereret sin kiste - selv om den får lov til at vente en rum tid endnu," skrev journalist Pia Haabegaard i et portræt i Ugebladet 7. maj 2019.

Søndag 29. marts i år fyldte Ejnar Pedersen de 97 år, men var i ugen op til fødselsdagen blevet ramt af coronavirus. Dagen efter sov han stille ind på Hillerød Sygehus - ifølge Allerød Nyt omgivet af familien.

Træ fra en storm Ejnar Pedersen havde svar parat, da journalisten spurgte ham, hvorfor han allerede havde fået lavet sin kiste, når han nu gik og planlagde sin 100 års fødselsdag.

"Jamen, det er fordi der væltede et fyrtræ på snedkerværkstedets grund under en storm. Jeg havde selv plantet det træ for mange år siden, og så syntes jeg, at det var passende at få lavet en kiste af træter," fortalte Ejnar Pedersen.

Kisten kommer nu i anvendelse, når Ejnar Pedersen skal begraves fra Hørsholm Kirke onsdag 8. april i overværelse af de allernærmeste på grund af forsamlingsforbuddet for flere end ti personer.

Fakta om Ejnar Pedersen Ejnar Pedersen, født i Vejen 29. marts 1923, boede i Hørsholm.

Uddannet snedker hos Søren Willadsen i Vejen.

Stiftede 1953 PP Møbler med sin bror, Lars Peder Pedersen.

Har arbejdet sammen med sore danske møbelarkitekter. som Hans J. Wegner, Poul Kjærholm, Nanna og Jørgen Ditzel, Finn Juhl og Wilhelm Wohlert.

Siden 2007 har har sønnen Søen Holst Pedersen og barnebarnet Kasper Holst Pedersen.

Gyldendal udgav 2014 bogen "Håndværk og livsværk" om Ejnar Pedersen, skrevet af journalist og forfatter Samuel Rachlin. Frygteligt makværk Ejnar Pedersen nåede også at færdiggøre og aflevere de 400 taffelstole sammen med sønnen Søren Holst Pedersen og barnebarnet Kasper Holst Pedersen i Riddersalen på Christiansborg. Et projekt, Ejnar Pedersen havde tænkt på og arbejdet for i 30 år.

Han kaldte de tidligere stole i Riddersalen for "noget frygteligt markværk", og fortæller denne historie:

Stol skulle brændes "En dag kom jeg slæbende med en af stolene, og så mødte jeg Svend Auken, der spurgte, hvad jeg lavede med den. Så sagde jeg, at den skulle brændes. Det blev han meget begejstret for," fortalte snedkermesteren, der efter sin pensionering begyndte at tegne på stolen, som Dronning Margrethe også var med til at udforme.

Taffelstolene var kronen på værket i Ejnar Pedersens lange liv med møbelarkitektur.

