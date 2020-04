Afspærringsbånd er nemt at rive over, og der er tilsyneladende nogle ukendte borgere, der muntre sig med at ødelægge det. Foto: Privat

Corona-ulydighed: Bryder afspærring på Eventyrlegepladsen

Det røde afspærringsbånd har nu i over en uge slået ring om Eventyrlegepladsen på Nattergaleengen i Hørsholm for at undgå spredning af coronasmitte, men det er der tilsyneladende nogle personer, der er helt ligeglade med og ikke har i sinde at respektere.