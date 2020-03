Rungsted-advokat Jens-Peter Rasmussen tilbyder gratis advokathjælp under coronakrisen. Foto: Fred Jacobsen

Corona tvinger til at tænke på testamentet

Byens advokater får lige nu mange henvendelser fra pårørende til udsatte borgere om testamente og fremtidsfuldmagter

Ugebladet Hørsholm - 31. marts 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den ekstra tid, vi får under landets coronanedlukning, bliver ikke kun brugt på at lægge komplicerede puslespil og gå ture ved skov og strand. Tiden sætter også andre tanker i gang.

Ældre og pårørende Et par af byens advokater fortæller således til Ugebladet, at de i øjeblikket får særligt mange henvendelser om, hvordan man juridisk kan sikre sin familie.

Hvad nu, hvis nogen bliver syg eller det, der er værre? lyder et centralt spørgsmål.

Henvendelserne kommer både fra borgere selv, der ønsker at sikre sig, og fra pårørende, som mener, at situationen kalder på at få bragt forholdene i orden.

"Vi får i disse tider mange henvendelser herom. Pårørende til de mest udsatte borgere spørger, hvordan man kan sikre sig. Hvad med testamente eller fremtidsfuldmagt? Og hvad gør man, når notaren ved retten er lukket ned, som den er i øjeblikket," spørger advokat Lisbeth Andersson fra Alliance Advokaterne i Hørsholm.

Gratis advokatråd Det kan Jens-Peter Rasmussen, indehaver af Advokaterne Rungstedvej 74, genkende. Han oplever også en stigende interesse for at få den slags juridiske spørgsmål afklaret.

Rungsted-advokaten, der også er formand for Rungsted Handels- og Erhvervsforening, har så valgt at give gratis advokatrådgivning et par timer to gange om ugen, så længe landet er lukket ned.

"Jeg synes godt, jeg kan udvise noget samfundssind i situationen," mener Jens-Peter Rasmussen, der indtil videre yder gratis advokathjælp - telefonisk, forstås - tirsdag og torsdag mellem kl. 13 og 15.

Gode råd





Testamente

Der skal være anført to vidner med stilling, bopæl samt tid og sted for underskrift på testamentet

Vidnerne skal skrive under samtidigt med testator

Testator skal ved underskrivelse "være i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente".



Generalfuldmagt

Ud over vidnetestamente kan man oprette skriftlige vedvarende generalfuldmagter, så man kan skrive under på hinandens vegne.

Generalfuldmagten kan opettes derhjemme.



Fremtidsfuldmagt

Når notaren åbner igen vil det være anbefalelsesværdigt at få oprettet, tinglyst og noteret en fremtidsfuldmagt, hvis man ønsker at kunne skrive under på vegne af ens nærtstående, hvis disse skulle blive ramt af eksempelvis demens.





Alliance Advokaterne tilbyder lige ny gratis telefonisk familietjek på 458921 11 eller





Advokaterne Rungstedvej 74 kan kontaktes på 45761010 tirsdag og torsdag kl. 13.15





Kilde: Alliance Adokaterne Hørsholm/Advokaterne Rungstedvej 74 Når notaren åbner igen vil det være anbefalelsesværdigt at få oprettet, tinglyst og noteret en fremtidsfuldmagt, hvis man ønsker at kunne skrive under på vegne af ens nærtstående, hvis disse skulle blive ramt af eksempelvis demens.Alliance Advokaterne tilbyder lige ny gratis telefonisk familietjek på 458921 11 eller rec@alliance27970.dk Advokaterne Rungstedvej 74 kan kontaktes på 45761010 tirsdag og torsdag kl. 13.15Kilde: Alliance Adokaterne Hørsholm/Advokaterne Rungstedvej 74 Notaren har lukket Som så meget andet i samfundet, er retterne også lukket ned. Det betyder, at et testamente i øjeblikket ikke kan notarpåtegnes, som det normalt anbefales.

"Sådan sikrer man sig, at testamentet altid kan blive fundet frem," forklarer Lisbeth Andersson, der dog har en løsning på dette midlertidige problem.

Lisbeth Andersson fra Alliance Advokaterne i Hørsholm melder om et stigende antal henvendelser om testamenter og fremtidsfuldmagter. Arkivfoto



"Så kan man oprette et vidnetestamente. Det kan man gøre derhjemme, hvor man skriver under i overværelse af to vidner, der ikke må være nærtstående eller begunstiget i testamentet," fortæller Hørsholm-advokaten.

