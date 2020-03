Corona-lukning hos Borgerservice: Ingen pas - men du kan stadig få kørekort

Hørsholm Kommunes krisestyringsstab besluttede torsdag, at det kun er enkelte funktioner hos borgerservice, der opretholdes på rådhuset på Slotsmarken 13.

Det gælder fx bestilling af kørekort, men hvor opfordringen lyder, at man kører i bil til rådhuset for at undgå kollektiv transport.

Til gengæld behandler de ikke pasansøgninger.