Corona lukker byrådsmøde for offentligheden

Ugebladet er naturligvis på plads, når der om mindre end to timer er møde i kommunalbestyrelsen.

Men ikke i samme rum som politikere, embedskvinder og -mænd og så den lille trofaste skare borgere, der har for vane at overvære møderne.