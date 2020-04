Corona i Hørsholm: Mange smittede - få på sygehus

Overskriften lød dramatisk her på siden for tre uger siden, 26. marts: "Hørsholm i toppen med flest smittede."

Historien var, at Hørsholm Kommune sammen med tre andre sjællandske kommuner var det sted i landet, hvor flest var smittet med coronavorus i forhold til antal indbyggere. Siden har virus spredt sig og mange flere er blevet testet og har fået konstateret smitten.

Den høje smittetæthed har dog ikke haft den virkning, at der er specielt mange Hørsholm-borgere, der bevisligt er blevet så syge af virussen, at de skulle indlægges.

Da antallet af indlæggelser var på sit højeste, 29. marts - tre dage efter ovennævnte overskrift - var syv Hørsholm-borgere indlagt på et af regionens sygehuse med coronavirus.

Siden har antallet svinget mellem tre og fem - og det seneste tal er fem, oplyser Jan Dehn, direktør for velfærd og kultur i Hørsholm Kommune, til Ugebladet.

Han ser det som et tegn på, at de overordnede beslutninger, der er taget om at begrænse kontakten mellem mennesker, har haft en positiv effekt.