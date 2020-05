Glæden var stor og smilene brede, da det daværende Sport-, fritid- og kulturudvalg indviede Trommens nye sale. Stolene blev dog hurtig et problem, som coronakrisen nu kan løse. Foto: Morten Timm

Corona gør det muligt: Stolelegen i Trommen kan ende lykkeligt

En udskiftning af de forhadte stole i kulturhus Trommen er på vej til at komme med på listen over fremrykkede anlægsinvesteringer

Der var i indeværende års budget afsat 600.000 kr. til en forundersøgelse af en udskiftning af Trommens stole. Men nu er der altså opstået en mulighed for at gå hele vejen.

Stolene blev kort efter åbningen af de nye fleksible sale i kulturhuset i marts 2017 genstand for kraftig kritik fra borgere, der havde siddet i dem.

Vi forelskede os i en stol...

Og sagen eksploderede for alvor, da to medlemmer af Sport-, fritid- og kulturudvalget, næstformand og viceborgmester Henrik Klitgaard (R) og daværende Venstre-medlem Alexander Jonsbak, offentligt kritiserede stolene og fortalte, at de rent faktisk ikke havde fået de stole, de havde bestilt. Klitgaard med ordene: