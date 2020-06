Se billedserie Glade 3.g-elever på Rungsted Gymnasium efter sidste eksamen fejret med stor ballonport.

Corona eller ej - 3.g'erne fejrede sidste eksamen

Trods Covid 19-restriktioner blev fejringen for 3.g'erne en fantasitisk oplevelse - og måske er en ny tradition på Rungsted Gymnasium født, siger rektor

Torsdag og fredag gik 3.g'erne på Rungsted Gymnasium op til det grønne eksamensbord for sidste gang i deres gymnasietid.

Som følge af corona-restriktionerne er der i år blot to skriftlige og én mundtlig eksamen for årets 3.g'ere - og den mundtlige eksamen er deres studieretningsprojektet - SRP.

Resten af eksamenerne er aflyst, og årskaraktererne er derfor ophævet til eksamenskarakter.

Fejret på plænen Efter det mundtlige forsvar af den skriftlige SRP-opgave - i øvrigt første gang denne eksamensform blev afprøvet i det ganske land - blev 3.g'ernes sidste eksamen fejret i det smukke vejr på græsplænen foran gymnasiet.

Helt perfekt vejr når nu elevernes familier også var inviteret med til udendørs-fejringen. For i henhold til Covid-19 retningslinjerne måtte hverken far, mor, søskende eller bedsteforældre træde ind over dørtærsklen til skolen.

"Det var en helt fantastisk oplevelse at kunne fejre denne særlige årgang af studenter. Det der egentlig var en 'nødplan for studenterfejring' pga. Covid-19 blev en meget større succes end forventet og er måske på vej til at blive en helt ny tradition på RG," siger rektor Ruth Kirkegaard om 3.g'ernes fejring af sidste eksamen.

Fællesskabsfølelse Forældre, bedsteforældre og venner var nemlig meget begejstrede for at få lov at tage imod de unge mennesker under åben himmel, fortæller rektoren videre.

Hele pladsen foran skolen var derfor omdannet til 'corona-fejring' med opstilling af små hvide pavilloner til hver familie, som betød at alle kunne føle sig trygge.

"Det betød noget helt særligt at kunne give netop denne årgang en sådan fællesskabsoplevelse. De er blevet snydt for nogle af de oplevelser, som ellers er kendetegnet ved den sidste tid på gymnasiet, så det var skønt at se elever fejre hinanden - og se dem forenet i det fællesskab, som er så væsentlig i gymnasiet," fortæller Ruth Kirkegaard videre i en pressemeddelelse.

2.g'erne vil også Rektoren tilføjer, at 2.g-elever allerede har været forbi kontoret for at sikre sig, at de kan gentage den udendørs fejring i de hvide pavilloner næste år og gerne med en kæmpe ballon-æresport igen.

"Ja, 2.g-eleverne ønsker samme 'corona-fejring' næste år - bare uden corona".

