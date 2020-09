Corona-alarm: Elever smittet på skole og gymnasium

Coronasmitten har nu ramt både Hørsholm Skole og Rungsted Gymansium. Uafhængigt af hinanden er en elev fra hver af de to skoler i weekenden blevet testet positiv for COVID-19.

Den pågældende elevs klasse og lærere er nu sendt hjem for selv at blive testet, oplyser Hørsholm Kommune.

På Rungsted Gymnasium er der tale om en elev i 1. g, som også har været hjemme siden i onsdags. Beskeden om det positive COVID-19 resultat fik gymnasierektor Ruth Kirkegaard i aftes, og her er den pågældende elevs klasse ligeledes hjemsendt med beskeden om at blive testet.

"Vi har i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed lagt en klar handlingsplan for håndteringen. Jeg vil gerne takke den smittede elev og familien for hurtigt og korrekt at informere skolen, så vi har kunne reagere rettidigt," siger Ruth Kirkegaard i en pressemeddelelse.