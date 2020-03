Corona-aflysning: Musikskolen udsætter stor forårskoncert

Hørsholm Musikskoles traditionsrige forårskoncert i Trommen den 31. marts bliver ikke til noget.

I dag meddeler musikskolen i en pressemeddelelse, at de for at medvirke til at inddæmme spredningen af coronavirus, har valgt at udsætte koncerten til tirsdag 9. juni.

Desuden er det ikke heller ikke muligt for Musikskolen at gennemføre prøvearbejdet op til koncerten i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om antal mennesker samlet i samme rum.

Billetter købt til koncerten tirsdag 31. marts kan benyttes til den nye dato, 9. juni, oplyser musikskolesekretær Maria Bennedbæk.