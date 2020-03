Flere hundrede bankogæster får ikke lov til at spille i Hørsholm Hallen torsdag aften.

Corona: Årets store bankofest aflyses

De 350-400 personer, der havde glædet sig til årets store bankobegivenhed - HUI Banko - må desværre se langt efter arrangementet torsdag aften i Hørsholm Hallen.

For her 24 timer før har HUI Banko Støtteforening besluttet at aflyse bingofesten af hensyn til den aktuelle coronasmitte.

"Vi bakker naturligvis op omkring de seneste opfordringer, som regeringen har kommunikeret omkring coronavirus, og derfor annullerer vi vort bankospil torsdag 12. marts i Hørsholm Hallen," oplyser Lars Pedersen fra HUI Banko støtteforening.

Han håber, at de kan vende stærkt tilbage til efteråret med de traditionelle tre bankospil i oktober, november og december.