Regeringen og Folketinget løser et problem, som lokalpolitikerne i Hørsholm ikke kunne blive enige om. Foto: Adobe Stock Foto: thodonal - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Christiansborg gør det muligt: Vaccine til alle mod lungebetændelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Christiansborg gør det muligt: Vaccine til alle mod lungebetændelse

I Hørsholm sagde forligspartierne nej, da Venstre bragte vaccination af alle over 65 på banen

Ugebladet Hørsholm - 01. april 2020 kl. 15:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen og Folketingets partier gør nu det, lokalpolitikerne i Hørsholm ikke har kunnet finde ud af: Nu kommer der vaccination mod lungebetændelse for alle danskere over 65 år.

"Det er jeg da glad for," lyder det fra Venstres kommunalbestyrelsesmedlem Anne Ehrenreich, der lige omkring coronapandemiens indtog i Danmark i begyndelsen af marts gjorde et nyt forsøg på at få sine politikerkolleger i Hørsholm overbevist om, at kommunen skal sørge for vaccine mod lungebetændelse til alle i aldersgruppen.

Hun håber nu, at Hørsholms ældre tager godt imod tilbuddet og også lader sig vaccinere.

"Jeg håber også, at vi i Hørsholm også efter coronavirus kan fastholde tilbuddet om gratis vaccination til de ældre. Jeg har gennem et år kæmpet for et sådant gratis kommunalt tilbud, uden at kunne få opbakning til det," siger Anne Ehrenreich.

Flere skal vaccineres Den udvidede vaccinationspakke har som mål at få 75 procent af alle over 65 år til at lade sig vaccinere. Det er ifølge en pressemeddelelse fra Sundheds- og ældreministeriet ca. 50 % højere deltagelse end ved de nuværende influenzavaccinationer.

Programmet går i gang i indeværende måned og vil i første omgang omfatte beboere på plejehjem og +65 årige med kroniske lungesygdomme og personer under 65, der har en særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

Til efteråret får alle over 65 år plus særlige ririkogrupper tilbudt vaccinen.

Ude af budgettet Ønsket om gratis vaccination til alle over 65 år var en del af budgetforhandlingerne sidste efterår, hvor forligspartierne Konservative, Socialdemokratiet og Radikale samt løsgænger Thorkild Gruelund afviste Venstres krav, fordi forligspartierne ifølge sundhedsudvalgsformand Svend Erik Christiansen (S) ikke kunne se de umiddelbare fordele i det.

Derfor er også han nu glad for, at landspolitikerne går ind og løser problemet.

"Det er da fint. Jeg er tilfreds med, at staten nu finansierer vaccinationerne. For den lokale økonomi hang det ikke sammen på det tidspunkt," siger Svend Erik Christiansen til Ugebladet.

Vaccinationspakken vil betyde, at yderligere 2600 borgere i Hørsholm vil få tilbudt vaccinen.