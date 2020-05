Byrådsmøde live: Mange var med, få gik hele vejen

Sidste mandag blev kommunalbestyrelsesmødet i Hørsholm for første gang sendt live på internettet på grund af coronasmitte.

Og det må konstateres, at mødet var langt bedre besøgt end det plejer at være. Til gengæld holdt de fleste ikke til at gå hele vejen med deres lokalpolitikere.