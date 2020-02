Sagen om dobbelthuset på Hulsøvang 20 har været på en lang tur gennem Hørsholms politiske system. Nu nærmer den sig en afslutning. Foto: Morten Timm

Byggestrid: Fjerde dans på Hulsøvang

Det omstridte dobbelthus i Rungsted får en ny runde i den politiske manege

Ugebladet Hørsholm - 19. februar 2020 kl. 18:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om dobbelthuset på Hulsøvang 20 i Rungsted er slet ikke færdig endnu. Og når Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) sætter sig sammen til møde torsdag 20. februar, er det den fjerde dans til melodien Hulsøvang, politikerne tager med hinanden.

Hvor det i tidligere behandlinger af sagen har været svært at finde en takt, der passer, tyder alt på, at sagen i denne omgang ender med et harmonisk nik rundt om bordet: Et nik som et ja til, at der skal nedlægges et § 14-forbud mod byggeriet.

Påstande afvist Bygherren bag ansøgningen, og ejer af grunden, Zeus Ejendomme ApS ved Jesper Vissing, har ellers gjort sit til i sidste forsøg på at omstøde beslutningen.

I et høringssvar påpeger Zeus Ejendomme, at kommunalbestyrelsen 17. juni de fakto gav byggetilladelsen ved at afvise et § 14-forbud med et flertal på 12 medlemmer mod seks.

Inhabilitet ulovlig Jesper Vissing hævder derud over gennem sin advokat, at det var ulovligt at erklære kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund (UP) for inhabil i sagen 26. august, fordi det slet ikke var med ham, Jesper Vissing, men med P/S OAS Hørsholm, Gruelund indgik forlig om en vejret ind til værtshuset Hubertus, der i øvrigt nu er lukket.

Begge påstande afvises af Hørsholm Kommune.

Selv om kommunalbestyrelsen stemte imod forbuddet, er det ikke det samme som at udstede en byggetilladelse. Det er noget, administrationen efterfølgende gør, men ikke gjorde i dette tilfælde.

Flertallet pist væk For da sagen gik om efter beslutningen om Gruelunds inhabilitet, var flertallet mod et § 14-forbud pist væk - og formelt blev sagen udsat.

Derfor er det så på torsdag 20. februar, MPU reelt skal sætte et sidste punktum i sagen.

Selv om sagen om Hulsøvang 20 så også lige skal endnu en tur igennem økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, vil det være højst overraskende, hvis det ikke ender med et § 14-forbud.

