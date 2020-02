Mikkel Westenholz opfatter det som et forsøg på at presse ham til at tie stille, at Dahl Wulf A/S har politianmeldt ham for afpresning, trusler og injurier. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Byggefirma tavs: Politianmelder husejer efter stævning

Efter at have stævnet Dahl Wulf A/S er Mikkel Westenholz mødt med en politianmeldelse for afpresning, trusler og injurier

05. februar 2020
Af Morten Timm

Striden om byggesjusk mellem husejer Mikkel Westenholz og ejendomsfirmaet Dahl Wulf A/S er blevet yderligere skærpet med en politianmeldelse. I en mail til Ugebladet oplyser Nicolas Dahl Wulf, adm. direktør fra Dahl Wulf A/S, at de har valgt at politianmelde Mikkel Westenholz. Han vil ikke oplyse, hvad de har politianmeldt deres tidligere kunde for. "Kort kan vi informere om, at kommunikationen med Mikkel Westenholz har været problematisk, hvorfor vi slutteligt har set os nødsaget til at inddrage vores advokat og ydermere politianmelde ham," meddeler Nicolas Dahl Wulf i mailen og ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

Trusler og afpresning Husejer Mikkel Westenholz vil dog godt løfte sløret for den politianmeldelse han modtog lige inden jul. "Jeg er politianmeldt for overtrædelse af straffelovens § 281 (afpresning), § 260 (trusler), § 267 (injurier)," siger Mikkel Westenholz, der dog tager anmeldelsen forholdvis roligt og mest af alt opfatter det som et forsøg på at presse ham til at tie stille. Overfor Ugebladet afviser Mikkel Westenholz de fremsatte beskyldninger og sætter sin lid til sin advokat, der finder politianmeldelsen helt ubegrundet. "Ja, jeg har skrevet til Nicolas Dahl Wulf og bestyrelsesformand (Nicolas far - red.), hvor jeg fortalt dem om de konkrete forhold om byggesjusk samt vores opfattelse, at de er ansvarlige for tingene. Endvidere er der oprettet en Instagram-profil, hvor vi lagt billeder op af vores hus samt inviteret en række folk til at følge vores profil. Endeligt er de meget utilfredse over, at vi har kontaktet en af deres samarbejdspartnere og orienteret dem om vores situation og Dahl Wulf håndtering af sagen," forklarer Mikkel Westenholz

