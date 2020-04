Butikstyv flygtede til fods: Fanget efter politijagt

Den formodede butikstyv, en mandlig udenlandsk statsborger, blev taget med på politistationen for at blive registreret og for at modtage en sigtelse for butikstyveri samt for at have en peberspray i sin bil, hvorefter han i løbet af aftenen blev løsladt.