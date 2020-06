Butiksnyt: Livsstilsmæglere rykker ind i Rungsted

Passionerede mæglere

"Kristian og jeg er passionerede omkring vores fag. Det er ikke bare et job for os – det er en livsstil. I mit liv viser det sig ved, at jeg eksempelvis kan tænke videre over indretning og arkitektur derhjemme. Boliger former mit liv, siger Johan Ploug-Sørensen.

"Det er ikke nødvendigvis kun liebhaveri og eksklusivitet vi beskæftiger os med, men også mindre lejligheder. Så jeg vil hellere kalde os for livsstilsmæglere," supplerer Kristian Rønaa.