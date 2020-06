Nordsjællands Politi skal nu granske videoovervågning fra KongevejsCentret i Hørsholm for at finde de to gerningsmænd bag et kassedyk onsdag eftermiddag hos Hørsholm Farvecenter. Arkivfoto

Butiksansat snydt af kunder: Stjal fra kassen

Et ukendt beløb i pengesedler blev onsdag stjålet i Hørsholm Farvecenter

Hørsholm Farvecenter i KongevejsCentret var onsdag eftermiddag udsat for et udspekuleret kassedyk af to ukendte mænd.

Nordsjællands Politi oplyser, at de kom ind i forretningen mellem kl. 14.45 og 15.15, og mens den ene mand optog butiksmedarbejderens opmærksomhed ved at spørge om noget maling, listede den anden hen til kassen og tømte den for pengesedler.