Brødrene Christian og Casper Reiche glæder sig til at genåbne fiskebutikken på Rungsted Havn under 'eget flag' og navn Kajens Fisk & Vildt. Foto: Morten Timm

Brødre sammen om fisk og vildt på havnen

"Det var jo en kæmpe mulighed, som vi ikke kunne sige nej til," lyder det enstemmigt fra de to brødre, der glæder sig som børn til at kunne slå dørene op for kunderne og byde på frisk fisk og andet godt fra havet i deres egen forretning.

Det gjorde derimod Christian og Casper Reiche, der har arbejdet sammen før, men nu for første gang kaster sig ud i at drive noget sammen, hvor de begge er lige meget chefer.

De har overtaget fiskeforretningen og røgeriet, som gennem mere end 10 år har lydt navnet 'Fiskerikajen' og været drevet af Kim Christiansen, Simon Bo Prause og Jørgen Hansen, der for noget tid siden solgte forretningen videre til den svenske kapitalfond Valedo, men de ønskede ikke at drive detaildelen videre.

Der er gode nyheder for dem, der godt kan lide frisk fisk, delikatesser fra havet og sæsonens vildt. For på fredag åbner Kajens Fisk & Vildt på Rungsted Havn.

"Vi satser udelukkende på fisk af høj kvalitet, og vi vil plukke det bedste fra alle på 'torvet'. Derudover kommer vi til at gøre en del ud af vildt i sæsonen," oplyser brødrene og tilføjer, at de også vil byde på hjemmelavet gluten- og laktosefri fiskefars.

"Men her i Rungsted er det jo indbegrebet af den smukkeste beliggenhed og den lækreste fiskebutik i miles omkreds," fortæller Casper Reiche, der ikke var i tvivl om at starte nyt eventyr med sin lillebror på Rungsted Havn.

At håndtere og sælge fisk er på ingen måde ikke nyt territorium for brødrene.

Med eget røgeri er de også klar til hver dag at byde på frisk varmrøget laks. De regner med at have hele take away-delen klar med udeservering til påske, når foråret forhåbentlig er over os.