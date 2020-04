Selv om det er krisetider, så vil DFs Glen Madsen (th) ikke give flere magtbeføjelser til borgmester Morten Slotved og kommunens administration, men et politisk flertal på mandagens byrådsmøde fulgte ikke med DF-politikeren.

Borgmesteren fastholder sin corona-magt

V, DF og LA stemte nej til, at borgmesteren og admininstrationen kan fastholde udvidede beføjelser og beslutningskraft under coronakrisen

28. april 2020

Tidspunktet er det forkerte, og det er den helt forkerte vej at gå. Borgmesteren og administrationen skal under coronakrisen ikke længere have lov til at handle uden at inddrage kommunalbestyrelsen.

Det er den korte udgave af begrundelsen for, at Dansk Folkepartis Glen Madsen, Venstre og Liberal Alliances Jakob Nybo forsøgte på mandagens kommunalbestyrelsesmøde at satte hælene i og give "et rungende nej" til at give borgmester Morten Slotved (K) og hans administration udvidede beføjelser, der her under coronakrisen åbner mulighed for at beslutte noget via kommunens krisestyringsberedskab og helt uden at spørge kommunalbestyrelsen først.

Det udløste en lang politisk debat, hvor Glen Madsen kaldte det et skråplan og helt uforståeligt, at Konservative bruger coronasituationen til at tage mere magt til sig.

Ingen blankocheck Han ønsker i hvert fald ikke at udstede en blankocheck til borgmesteren og undrer sig over, at det sker så langt henne i corona-epidemien.

"Nu er det ikke længere samme force majeure. Vi kan ikke blive overrumplet af Covid 19. Vi skal tilbage til den almindelige politiske beslutningsproces, og DF stemmer klart nej," slog Glen Madsen fast på mødet.

Heller ikke Venstre ønskede at stemme ja til punktet om at give borgmester og administration øgede beføjelser.

"Beslutningsprocessen skal ikke fjernes fra folkestyret, og demokratiet skal ikke blive et offer for coronaen. Vi ved godt, at der skal tages hurtige beslutninger, og en sag kan sagtens hastebehandles," sagde Ann Lindhardt (V).

Jakob Nybo (LA) afviste at være med til godkende 'en sådan gummibeslutning'.

De tre partiers modstand var alligevel ikke nok til at sikre sig et flertal, og derfor kunne borgmester Morten Slotved med syv konservative, tre socialdemokrater, en radikale samt løsgængerne Thorkild Gruelund og Annette Wiencken med i alt 13 stemmer hive beslutningen hjem overfor de seks stemmer fra DF, LA og V.

Hurtig implementering Morten Slotved oplyste kommunalbestyrelsen om, at der kommer rigtige mange bekendtgørelser, der skal implementeres hurtigt. Der vil en politisk proces med udvalgsmøder være alt for langsommelig, når de fx skal indkaldes med fem dages varsel og et medlem kan afvise afholdelsen af mødet.

"Vi prøver selvfølgelig at tillempe det her, og det er rigtigt vigtigt, at vi beholder demokratiet, men vi gør det ligesom på Christiansborg og sørger for at implementere de mange nye ting med den hurtighed, det kræver. Og der har jo allerede været holdt ekstraordinære udvalgsmøder," forsvarede borgmester Morten Slotved.

Fagligt og praktisk Han afviste, at det handlede om magt, men alene praktik i forhold til at løse opgaver og tage faglige beslutninger med kort varsel udenfor det politiske felt.

"Det er jo ikke politik, hvordan et møde mellem plejehjemsbeboere og deres pårørende skal foregå. Der hvor det er politisk, skal vi jo selvfølgelig inddrages," understregede han og tilføjede, at kommunalbestyrelsen på hvert følgende møde skal genbekræfte aftalen om at give beslutningskompetence til administrationen.

Hos Socialdemokratiet er der fuld tillid til måden at håndtere det på.

FAKTA Her er - i grove træk - hvad et flertal i Hørsholm Kommunalbestyrelse besluttede:

Kommunens administration bemyndiges til

at suspendere tidsfrister, serviceniveauer, høringer mv. inden for de forskellige sagsområder

at reagere hurtigt på opståede behov eller nye bekendtgørelser og er ikke bundet af de ellers gældende frister og krav om fremsendelse til og tiltrædelse i kommunalbestyrelsen

at lægge "skærpelser af særlig indgribende karakter" op som borgmesterbeslutning, som kommunalbestyrelsen efterfølgende hurtigst mujligt skal orienteres om.

at se bort fra almindelige sagsbehasndlingsregler i forvaltningsloven, serviceloven og retssikkerhedsloven.

Kilde: Sagsfremstilling fra Økonomiudvalget 15. april Her er - i grove træk - hvad et flertal i Hørsholm Kommunalbestyrelse besluttede: "Det er jo ikke politisk, det her, men en praktisk måde at løsne Covid 19-situationen på," sagde Svend Erik Christiansen.

Kortsluttet beslutningsgang Radikales Henrik Klitgaard kan godt forstå bekymringerne om, hvis vores grundlovsrettigheder bliver trykket under fode.

"Men det er ikke politikere, der skal styre det her. Det er vi ikke kloge nok til. Der er tale om en særlov, hvor vi kan lade eksperterne træffe beslutninger. Når vi ikke kan blive enige om det mest banale her i kommunalbestyrelsen, hvordan skulle vi så kunne finde ud af med denne pandemi," sagde Klitgaard.

Siden coronakrisen brød ud, har borgmester Morten Slotved og administrationen kunnet træffe hurtige beslutninger uden først at inddrage hele byrådet.

Det kan man gøre på baggrund af Epidemilovens bestemmelse om, at man i en kommune kan fravige "eksisterende forpligtelser", som det hedder.

Byråd spørges ikke Loven har ført til bekendtgørelser fra ministerierne på social-, beskæftigelses-, sundheds- og ældreområdet om - populært sagt - at kunne kortsluttede gængse demokratiske beslutningsgange.

Den er i Hørsholm blevet brugt til at beslutte et forbud mod besøg på plejecentrene, slukke for lyset på skatebanen og fodboldbanerne og eksempelvis at vente med helt at genåbne daginstitutioner og skoler til mandag 20. april i stedet for lige efter påske, som i en del andre kommuner.

Kommunalbestyrelsen bliver orienteret på ugentlige møder om den slags, men bliver ikke spurgt.