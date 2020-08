"Så fik vi hund," indleder borgmester Morten Slotved sit Facebook-opslag og viser et foto af lille Alba på ni uger. Foto: Morten Timm

Borgmester i familieforøgelse: En lille hjerteknuser

Morten Slotved har endelig overgivet sig og sagt ja til at få et firbenede medlem af familien

Hørsholm-borgmester Morten Slotved meddelte tirsdag på Facebook, at familien har fået et nyt lille familiemedlem.

Borgmester Morten Slotved indrømmer, at familiens nye medlem, hvalpen Alba (af racen Löwchen) er en lille hjerteknuser. Foto: Privat

Har kæmpet imod

Han erkender, at i mange år har kæmpet imod at få hund, men nu kunne han åbenbart ikke længere stå for familiepresset.