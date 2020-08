Hørsholms politikere har været samlet til budgetkonference i weekenden og vil efter dialogmøde og borgerinddragelse indlede de egentlige forhandlinger om budget 2021-2024 den 1. september. Foto: Morten Timm

Borgmester efter budgetstart: Vi skal kigge fordomsfrit på skat, drift og anlæg

Forhandlinger af Hørsholms økonomi for de næste år indledes med borgerinddragelse og dialogmøde

I weekenden sad de 19 medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse bænket til den årlige budgetkonference og kickstartede dermed de kommende ugers meget vigtige forhandlinger, der skal ende med et vedtaget budget 2021-2024 senest 5. oktober.

Læs også: Flertal for at spare på de ledige

Der er lagt op til omprioriteringer for 40 millioner kroner på de politiske områder, og den store millionregning fra udligningsordningen skal også placeres.

For første gang i mange år tales der om en skattestigning for at undgå markante serviceforringelser.

Økonomisk udfordret Det er endnu for tidligt at vide, hvor det lander, og borgmester Morten Slotved (K) erkendte i sidste uge, at Hørsholm er udfordret økonomisk.

Han finder det derfor helt afgørende, at der tilvejebringes en økonomisk bundlinje, som på både kort og lang sigt indebærer balance mellem indtægter og udgifter og en robust kassebeholdning.

"Det kræver, at vi fordomsfrit kigger på alle tre håndtag; drift, anlæg og skat. Vi skal ikke forlods afskære muligheder for at finde nogle gode løsninger," udtaler Hørsholms borgmester i en pressemeddelelse.

Glædeligt har under weekendens budgetkonference noteret sig, at kommunalbestyrelsen viser vilje til at tage fat om de nødvendige beslutninger.

"Jeg oplever en positiv fællesskabsånd," udtaler han videre.

Jobcenter og udligning På konferencen drøftede kommunalbestyrelse forslag til konkrete omprioriteringer på baggrund af en række analyser af bl.a. jobcentrets aktiviteter, som Ugebladet skrev om i sidste uge. Herunder den beskæftigelsesrettede integrationsindsats og indsatsen for de ældre.

Her ligger et solidt beslutningsgrundlag til de kommende budgetforhandlinger, vurderer Slotved.

Borgmesteren glæder sig samtidig over, at KL har fået tænkt et løft af normeringen på både dagtilbud- og skoleområdet ind i økonomiaftalen med regeringen.

"Under den særlige situation med COVID-19 har vi i Hørsholm Kommune, ligesom landets andre kommuner, været udfordret på personalenormeringen, hvorfor der er behov for et generelt løft," mener Morten Slotved.

Et andet vigtigt budgetemne er den nylig vedtaget reform af det kommunale udligningssystem, hvor Hørsholm har tabt stort i udligning til andre kommuner.

"Det er ikke rimeligt for i sidste ende vil konsekvenserne ramme velfærdsområderne i Hørsholm Kommune," understreger borgmesteren.

De egentlige politiske budgetforhandlinger begynder tirsdag den 1. september og afsluttes mandag den 5. oktober, hvor Hørsholm Kommunalbestyrelse endeligt vedtager budgettet for 2021-24.

Dialog og inddragelse Forinden inviteres på borgerinddragelse og dialogmøde om budget 2021-2024.

Høringsmaterialet er offentligt tilgængeligt på Hørsholm Kommunes hjemmeside og indeholder bl.a. beskrivelse af samtlige forslag til råderum og budgetønsker samt baggrundsnotater.

Som borger kan du fremsende kommentarer til høringsmaterialet på mail: ope-post@horsholm.dk - sidste frist er mandag 31. august kl. 8. Samtlige høringssvar videresendes til Kommunalbestyrelsen.

På onsdag 26. august kl. 19-21 afholder kommunalbestyrelsen digitalt dialogmøde via Microsoft Teams.

Debatten fra dialogmødet og eventuelle skriftlige indlæg i høringsfasen bliver taget med videre i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.

"Nu afventer vi dialogmødet og de skriftlige høringssvar, hvorefter vi har det fulde overblik og forhandlingsgrundlag," understreger Morten Slotved.

