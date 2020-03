Borgmester Morten Slotved (K) kommer med en klar opfordring til Hørsholmborgerne om at bakke om de lokale virksomheder og købe lokalt. Arkivfoto

Borgmester-appel: Bak op om vores virksomheder og køb lokalt

Det oplyser borgmester Morten Slotved, men han understreger også vigtigheden, at vores lokalsamfund ikke går i stå:

"Vi skal holde hjulene i gang. Selvom Hørsholm Kommune har sendt mange medarbejdere hjem er der stadig er rigtigt mange funktioner, der er i åbne. Og selvom mange af os ikke fysisk er på arbejde, så arbejder vi på fuld drøn digitalt. Jeg vil også appellere til, at vi alle bakker op om vores virksomheder - køb lokalt," lyder opfordringen fra Morten Slotved.

Akutberedskab

Har du akut brug for at komme i kontakt med kommunen skal du ringe på hovednummeret 4849 0000. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-13 på hverdage. Desuden er der et akutberedskab til borgerekspeditioner alle dage mellem kl. 12 og 13.